Reforma pensional: Petro confirmó que presidente de Asonfondos se pensionó con Colpensiones

Termina una semana llena de cuestionamientos sobre de la decisión de la Corte Suprema, que suspendió provisionalmente el traslado de $5 billones de ahorros de los trabajadores hacia Colpensiones.

Y termina precisamente con la confirmación de que Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados y uno de los principales opositores al traslado de los ahorros hacia Colpensiones, decidió pensionarse precisamente en el régimen público.

La confirmación la hizo el presidente Gustavo Petro, después que el ministro Antonio Sanguino publicara el certificado que demuestra que Andres Velasco, se encuentra afiliado desde el 1 de mayo de 2018 al régimen de Prisa Media con Prestación Definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

¿Qué más dijo Sanguino sobre esto?

Después de publicar el certificado, el ministro señaló que con esto se prueba que “parece Colpensiones sí es la mejor opción para pensionarse en Colombia”.

Por lo cual, le pidió al presidente de Asofondos, que ayude “a que transfieran el ahorro de las y los trabajadores, para poder pagarte a ti y a las 25.000 personas que hicieron su traslado mediante la ventana de oportunidad que ofrece nuestra reforma pensional“.