ASOPETROL alerta posible salida de empresas petroleras por presión tributaria a Ecopetrol

Hay preocupación en el sector petrolero colombiano tras conocerse los resultados financieros de Ecopetrol durante el primer trimestre de 2026. La Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero, ASOPETROL, advirtió que la caída en las utilidades de la estatal y el aumento de la carga tributaria sobre la compañía podrían provocar la salida de empresas, servicios y personal especializado hacia Venezuela.

De acuerdo con el reporte financiero divulgado por la petrolera, Ecopetrol cerró el primer trimestre del año con ingresos por 28,6 billones de pesos, una caída del 8,7 % frente al mismo periodo de 2025. La utilidad neta también se redujo al pasar de 3,1 billones a 2,9 billones de pesos, lo que representa una disminución del 7,7 %.

En medio de este panorama, ASOPETROL aseguró que los resultados no estarían relacionados con problemas operativos de la compañía, sino principalmente con factores económicos y fiscales que, según el sindicato, están afectando la rentabilidad de la industria petrolera en Colombia.

Aunque la empresa mantuvo una producción cercana a los 725.000 barriles equivalentes por día y reportó un indicador financiero que mide el beneficio bruto de explotación de una empresa, sin tener en cuenta los intereses, los impuestos (EBITDA) de 13,5 billones de pesos, la organización sindical sostiene que la revaluación del peso frente al dólar y el incremento de impuestos sobre el sector están generando un escenario de pérdida de competitividad frente a otros mercados de la región.

Según ASOPETROL, uno de los puntos que más preocupa es el aumento de la Tasa Efectiva de Tributación, que habría alcanzado el 37,1 %, uno de los niveles más altos de los últimos años. El sindicato afirma que esta situación estaría reduciendo la capacidad de inversión de Ecopetrol y afectando las condiciones para la permanencia de empresas y trabajadores especializados dentro del país.

Sindicato advierte pérdida de competitividad frente a Venezuela

El presidente de ASOPETROL, Óscar Bravo Mendoza, advirtió que el contexto actual coincide con el proceso de reactivación petrolera que adelanta Venezuela, país que hoy demanda personal técnico, servicios y experiencia operativa para fortalecer nuevamente su industria energética.

“La falta de garantías y el exceso de impuestos en el mercado local están creando las condiciones perfectas para una diáspora de bienes, servicios y talento humano hacia Venezuela”, señaló Bravo Mendoza.

De acuerdo con la organización, si no se revisan las condiciones tributarias y regulatorias del sector, Colombia podría enfrentar una salida progresiva de compañías y mano de obra calificada, lo que terminaría impactando no solo a la industria petrolera, sino también a las finanzas públicas del país por la dependencia de regalías, impuestos y dividendos generados por Ecopetrol y el sector de hidrocarburos.

ASOPETROL también advirtió que un eventual debilitamiento de la petrolera estatal podría afectar la estabilidad económica de varias regiones del país donde la actividad petrolera representa una fuente clave de empleo, contratación y recursos públicos.

Asimismo el sindicato, hizo un llamado al Gobierno Nacional para revisar la estructura tributaria aplicada a la industria petrolera y adoptar medidas que, según la organización, permitan mantener la estabilidad y competitividad del sector energético colombiano.