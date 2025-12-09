Pico y placa en Bogotá TODO diciembre 2025: Así quedó la rotación, horarios y restricciones

Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 14, 15, 16 ,17 y 18 de julio del 2025

El pico y placa en Bogotá es una de las principales estrategias de movilidad utilizadas por la Alcaldía para controlar el tráfico vehicular en la ciudad. En 2025, esta medida continúa en vigencia con algunas características clave que todo conductor debe conocer.

Se trata de una restricción de movilidad que aplica sobre los vehículos particulares según el último número de su placa. Su objetivo principal es reducir la congestión vehicular en las principales vías de la capital colombiana, especialmente en horas pico.

Horarios del pico y placa en Bogotá

Durante 2025, el pico y placa en Bogotá rige de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Conozca aquí como rotará para la semana del 21 al 25 de julio.

Pico y placa en Bogotá del 9 al 12 de diciembre 2025

Martes 9 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 10 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 11 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 12 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa en Bogotá del 15 al 19 de diciembre 2025

Lunes 15 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 16 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 17 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 18 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 19 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5..

Pico y placa en Bogotá del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo. Viernes 26 de diciembre: NO aplica la medida de pico y palca

