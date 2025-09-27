Mitos y verdades: ¿qué tan profunda es la desinformación sobre los carros eléctricos?

Una investigación internacional, publicada en ‘The Conversation’ expuso la magnitud de la desinformación sobre los carros eléctricos en cuatro países: Australia, Estados Unidos, Alemania y Austria.

Este estudio reunió a 4.200 personas sin vehículo eléctrico, quienes respondieron más de 36.000 veces sobre nueve afirmaciones falsas relacionadas con esta tecnología.

Adicionalmente, se incluyó un grupo adicional de 2.100 estadounidenses, de los cuales la mitad eran propietarios de autos eléctricos, para contrastar percepciones.

Cabe destacar que los hallazgos revelaron que el 36 % de los encuestados estuvo de acuerdo con los mitos, el 23 % expresó desacuerdo y el resto se mostró indeciso o sin opinión definida.

Entre los falsos argumentos, el más difundido fue la idea de que los eléctricos tienen mayor riesgo de incendiarse, con un nivel de aceptación que osciló entre el 43 % y el 56 % según el país.

Por otro lado, lo más preocupante es que incluso entre los dueños de estos vehículos persisten creencias equivocadas, lo que evidencia la fuerza y alcance de la desinformación en este sector emergente.

¿Cuáles son los principales mitos que circulan sobre los eléctricos?

Este estudio también reveló la persistencia de varios mitos sobre los carros eléctricos que influyen en la percepción pública y frenan su adopción.

Uno de los más extendidos es la creencia de que estos vehículos producen más emisiones de carbono que los de gasolina debido a su fabricación intensiva en recursos, cuando en realidad, a lo largo de su vida útil, emiten considerablemente menos.

Otro mito sostiene que los campos electromagnéticos alteran los patrones migratorios de aves y especies silvestres, aunque en verdad emiten frecuencias extremadamente bajas que no generan impacto.

También se afirmó que no contribuyen a mitigar el cambio climático porque requieren minería de tierras raras, pese a que sus emisiones globales siguen siendo menores.

Desde otra perspectiva, se suma la idea de que los campos electromagnéticos provocan problemas graves de salud, como cáncer, sin respaldo científico alguno. Igualmente, se cree que son más propensos a incendiarse, cuando presentan menos riesgos que los de gasolina.

En suma, otros mitos frecuentes sostienen que las baterías están diseñadas para fallar tras ciertos ciclos, que no se actualizan para aumentar ganancias, que las reparaciones se complican a propósito y que los accidentes con eléctricos son subreportados, afirmaciones que carecen de fundamento.

¿Cómo se puede reducir la desinformación y promover la transición energética?

Según el estudio, el análisis reveló que la aceptación de mitos sobre los carros eléctricos no está relacionada con el nivel educativo de las personas, sino con la desconfianza hacia las instituciones y con una mentalidad proclive a teorías conspirativas.

Este hallazgo resultó determinante para comprender por qué incluso individuos con altos grados de formación pueden sostener creencias erróneas. Sin embargo, el estudio también mostró un aspecto positivo, la exposición a información verificada tiene el poder de contrarrestar esas falsas creencias.

En pruebas realizadas en Estados Unidos, los participantes que recibieron una hoja informativa oficial del Departamento de Energía o interactuaron con ChatGPT redujeron de manera significativa su adhesión a la desinformación.

Por otra parte, lo más relevante es que este efecto se mantuvo incluso diez días después de la intervención, lo que demuestra un impacto duradero.

Finalmente, los investigadores resaltaron que enfrentar los mitos requiere una doble estrategia. Por un lado, exigir responsabilidad a quienes difunden falsedades y, por otro, fortalecer la resiliencia social mediante información clara, accesible y confiable que impulse la transición hacia energías limpias.