¿En Bogotá roban más motos o carros? Esto dicen las cifras de la Secretaria de Seguridad

Según cifras reveladas en el informe mensual de septiembre, que es realizado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), entre enero y septiembre de 2025, en Bogotá se han reducido 7 de los 10 tipos de delitos de alto impacto que se reportaron en la capital en 2024, dentro de los que se encuentran hurtos a comercios, a residencias, extorsiones, delitos sexuales, entre otros. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos continúa siendo la inseguridad.

Y esto no es una simple percepción, pues la idea de seguridad de los ciudadanos, se ve estrechamente relacionada con los hurtos simples, que son evidenciados todos los días en la ciudad. Y justamente este delito, es uno de los que ha presentado un incremento en el último año, pues respecto a 2024, ha aumentado en un 3%, mientras que solamente en septiembre, creció un 12,4%.

Hurtos de automotores

Por otro lado, un tipo de delito que también causa preocupación, y una sensación de peligro en la ciudad, es el robo a vehículos automotores, ya sean automóviles, o motocicletas. Sin embargo, respecto a 2024, este es uno de los tipos de delitos que ha presentado una mayor disminución, con una diferencia de 26% menos. Lo que sí es llevado a cifras, se ve reflejado en que en 2025, se han reportado 875 menos casos de robos a automóviles, y 886 a motocicletas.

A pesar de esto, solamente en septiembre de 2025, se reportaron el robo de 694 vehículos entre carros y motos, una cifra alarmante, si tenemos en cuenta que esto significaría que diariamente, se robarían cerca de 23 automotores. Con relación a esto, los ciudadanos que desean comprar un vehículo nuevo, se cuestionan si deberían adquirir un carro o una moto, pensando en cuál proporciona mayor seguridad y buscando evitar que su vehículo sea blanco de un robo.

¿En Bogotá roban más carros o motos?

Según el reporte de la Secretaria de Seguridad, entre enero y septiembre se han registrado 5.813 robos a vehículos, ya sean automóviles o motocicletas. Sin embargo, si se trata de que tipo de vehículo se presentan más robos, definitivamente hay un favorito por los ladrones, pues durante el periodo analizado, se reportaron 2.377 robos a carros, mientras que se reportaron 3.436 hurtos a motocicletas.

Además de esto, se establecieron cuáles son las localidades donde más se frecuentan los hurtos a vehículos, siendo Kennedy la zona de la ciudad que representaría un mayor riesgo para los conductores, pues allí, se reportaron 1.010 robos, alrededor del 17% de los robos a vehículos en la capital.

En conjunto con esto, localidades como Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Bosa, San Cristóbal y Puente Aranda, son algunas de las localidades en que se presentaron una mayor cantidad de reportes de robos a vehículos automotores.

