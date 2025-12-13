El Plato Solidario: la iniciativa que une a Bogotá contra el hambre en diciembre

La Primera Dama de Bogotá, Carolina Deik, anunció el regreso de “El Plato Solidario”, una iniciativa que busca unir a la capital en contra del hambre, especialmente, durante la temporada decembrina, utilizando la gastronomía como motor de solidaridad. Como novedad este año, se tendrá un espacio en la edición navideña de la Feria EVA, en donde los ciudadanos podrán sumarse directamente a la causa y aportar a la reducción de la inseguridad alimentaria en Bogotá.

Este proyecto hace parte de Misión Nutrición, un programa liderado por la Primera Dama en alianza con la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y empresas privadas. Desde 2024, se ha trabajado en la redistribución de alimentos, la reducción del desperdicio y la entrega de mercados nutritivos a familias más vulnerables de la capital colombiana. El programa ha beneficiado a más de 6.600 niños y 8.125 familias de ocho localidades, con la entrega de aproximadamente 365 toneladas de alimentos en el último año.

¿Cómo participar?

A través del Plato Solidario 2x1 en los restaurantes aliados, es decir, pagan dos platos, consumen uno y el valor del segundo se transforma en mercados para familias en situación de inseguridad alimentaria.

Plato Solidario Virtual por medio de la página web de la Cruz Roja Bogotá, donde se pueden adquirir bonos digitales desde 20.000 pesos, convertidos directamente en alimentos para niñas y niños.

A pesar de que Bogotá ha registrado avances en la reducción del hambre, pasando del 21,2 % de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2023 al 13,9 % en 2024, aun 1,22 millones de personas mantienen dificultades para acceder a una alimentación digna.

Con la iniciativa ‘El Plato Solidario’, la ciudad reafirma su compromiso de que: “Ninguna niña o niño se acueste con hambre, articulando al sector privado, la ciudadanía y la gastronomía local en una cadena de solidaridad. Cada plato cuenta para llenar más corazones”, insistió Carolina Deik.