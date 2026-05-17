Ecopetrol busca controlar Brava Energía y volver a producir crudo en Brasil tras 20 años

Ecopetrol confirmó que buscará quedarse con al menos el 51% de Brava Energía en Brasil, en una operación estratégica con la que la compañía pretende fortalecer su presencia internacional y regresar a la producción de crudo en ese país después de dos décadas.

El anuncio fue realizado por el actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, a través de la cuenta oficial de X de la petrolera, donde explicó que la compañía avanzará en una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para tomar el control de la empresa brasileña.

“Estamos anunciando también el acuerdo que hicimos de adquisición de 26% (...) en los próximos días vamos a salir con la oferta pública de adquisición para poder adquirir al menos el 51%”, señaló Hurtado.

La operación se da luego del acuerdo anunciado por Ecopetrol el pasado 23 de abril para adquirir inicialmente el 26% de Brava Energía, una de las principales compañías independientes del sector Oil & Gas en Brasil.

Según explicó la petrolera, el negocio podría cerrarse durante el tercer trimestre de 2026 y aportaría cerca de 800 millones de dólares al indicador financiero que mide el beneficio bruto de explotación de una empresa, sin tener en cuenta los intereses, los impuestos (EBITDA) del grupo, equivalente aproximadamente al 7% del EBITDA actual de Ecopetrol.

Además, la adquisición permitiría incorporar alrededor de 400 millones de barriles en reservas y sumar niveles de producción cercanos a 81 mil barriles diarios.

“Todo esto buscando diversificar el portafolio, manejar el riesgo y después de 20 años poner el primer barril de crudo en Brasil”, indicó la compañía.

De concretarse la operación, Ecopetrol fortalecería su expansión internacional y ampliaría su presencia en el mercado energético brasileño, considerado uno de los más relevantes de América Latina.