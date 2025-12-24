¿Cuánto costará el SOAT 2026? Costo para motos por cilindraje y carros

El inicio de 2026 traerá cambios importantes para los conductores en Colombia, y uno de los más relevantes será el ajuste en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Este seguro, exigido para todos los vehículos que circulan en el país, tendría una actualización tarifaria a partir del 1 de enero de 2026.

Sin embargo, el aumento no será igual para todos los vehículos, ya que, algunas categorías registrarían alzas más altas, mientras que otras incluso tendrían reducciones leves, de acuerdo con el tipo de automotor, su cilindraje y el nivel de riesgo asociado.

¿Por qué el SOAT es obligatorio?

El SOAT cubre atención médica, hospitalización, medicamentos, rehabilitación, indemnizaciones por incapacidad permanente o fallecimiento, gastos funerarios y transporte de las víctimas. No cubre daños materiales. Circular sin SOAT vigente puede generar multas e inmovilización del vehículo, por lo que seguirá siendo un trámite indispensable para millones de colombianos en 2026.

Cambios anunciados por el Gobierno en el SOAT 2026

El presidente Gustavo Petro ha señalado que el sistema actual del SOAT necesita transformaciones estructurales. Entre las propuestas del Gobierno está ajustar el valor del seguro según la capacidad, el tamaño y el tipo de vehículo, con el objetivo de aliviar el costo para motos pequeñas y vehículos de menor cilindraje, y trasladar una mayor carga a automóviles más grandes.

Estos ajustes buscan corregir desequilibrios históricos del sistema, que incluso han sido advertidos por la Corte Constitucional. Ante la falta de reformas legislativas, el Ejecutivo analiza mecanismos extraordinarios para implementar los cambios.

Cómo quedaría el SOAT para motos en 2026

Las motocicletas, especialmente las de bajo cilindraje, serían uno de los grupos con mayor impacto en el SOAT 2026. Aunque actualmente cuentan con descuentos importantes, el nuevo cálculo tendría en cuenta los costos reales de atención médica derivados de accidentes de tránsito.

Motos de menos de 100 cc : pasarían de pagar cerca de $243.700 a $256.240 , un aumento aproximado del 5,1 % .

: pasarían de pagar cerca de a , un aumento aproximado del . Motos entre 100 y 200 cc: el valor subiría de $326.600 a $343.336.

El incremento se explica por la alta participación de las motocicletas en la siniestralidad vial y el elevado costo de atención en salud.

Precio del SOAT 2026 para carros particulares

En el caso de los carros particulares, el panorama sería más favorable para algunos conductores:

Vehículos de menos de 1.500 cc y hasta nueve años de antigüedad: el SOAT bajaría de $445.600 a $442.440, una reducción cercana al 0,7 %.

También se prevén disminuciones cercanas al 1 % para algunos autos familiares, camperos, camionetas y motos de alto cilindraje.

SOAT 2026 para taxis y transporte público

El transporte público individual, como los taxis, sí tendría aumentos significativos. Por ejemplo, los taxis de menos de 1.500 cc y hasta nueve años pasarían de $268.200 a $281.929. En general, taxis, microbuses urbanos y motos de bajo cilindraje concentrarían los mayores incrementos.



