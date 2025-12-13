2.000 hogares en Bogotá podrán acceder a energía con paneles solares: Esto es lo que debe saber

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través del IDRD y la Secretaría de Hábitat, busca beneficiar a 2.000 hogares de la capital del país con la generación de energía solar.

Según informaron desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el programa que se financiará a través del el mecanismo de Obras por Impuesto y cuya implementación estará a cargo de del Grupo Energía de Bogotá, aplicará para hogares de estratos 1 y 2, quienes recibirán un alivio directo en su factura de energía debido a la generación de energía solar comunitaria desde los Centros Felicidad de El Tunal y San Cristóbal.

“El programa generará energía solar desde los Centros Felicidad (CEFE) de El Tunal y San Cristóbal, cada uno equipado con un sistema fotovoltaico de hasta 1 MW de capacidad instalada. El proyecto se financia mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (Decreto 054 de 2024) y contará con la implementación a cargo del Grupo Energía Bogotá como contribuyente aliado”.

Explicaron además que los sistemas solares que se pondrán en marcha estarán conformados por alrededor de 1.700 paneles por CEFE, con una vida útil de 25 años, sistemas eléctricos independientes, monitoreo en línea y estándares de seguridad reforzados.

“El 90 % de la energía generada mensualmente por los CEFE, equivalente a cerca de 77.803 kWh/mes, representará un alivio aproximado del 60 % del valor de la factura de energía de los hogares beneficiarios”.

¿Quienes serán los ciudadanos beneficiados?

Las 2.000 familias que podrán acceder a este programa de energía suministrada a través de paneles solares pertenecen a 15 barrios priorizados, entre estos San Ignacio, El Curubo, Urbanización Doña Liliana, Antonio José Sucre I Sector, Antonio José de Sucre III, El Quindío, Los Arrayanes, Alfonso López – Sector La Alborada, Alfonso López – Sector El Progreso, Villa Rosita, El Portal del Divino, Nuevo Porvenir, Marco Fidel Suárez, Villa Diana y Las Violetas.

¿Cómo acceder?

Los ciudadanos interesados en hacer parte del programa deberán pertenecer a los grupos A o B del Sisbén, ser propietarios del predio con una cuenta de energía activa, residir en los polígonos priorizados y participar en el curso virtual de la Escuela del Hábitat inscribiéndose a través del formulario: https://vucapp.habitatbogota.gov.co/comunidad-energeticainscripcion

“Desde la Secretaría del Hábitat invitamos a la ciudadanía a participar en la convocatoria para conformar Comunidades Energéticas, un programa piloto innovador que impulsa la transición energética en los hogares de Bogotá. Inscríbanse pronto, pues la convocatoria cerrará una vez se complete el cupo de 2.000 familias”, señaló la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.