Día sin carro y sin moto en Pasto: Así será la medida para este 28 de diciembre

Pasto - Nariño

Desde su implementación este año, las jornadas de ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Pasto han sido calificadas por autoridades como exitosas, no solo por la reducción de la contaminación ambiental, sino también por su aporte a impulsar el uso de medios de transporte sostenibles.

En las anteriores fechas, más de 160.000 vehículos particulares y motocicletas dejaron de circular, permitiendo que bicicletas, transporte público y peatones ocuparan las calles, reduciendo emisiones y promoviendo una cultura de movilidad más limpia y activa.

Este 2025 la última de estas jornadas será el domingo 28 de diciembre, que tiene un contexto más importante en el mensaje de cuidado del agua, toda vez que en su momento, este era un día en el que reinaba el desperdicio del vital líquido en medio del denominado ‘juego de inocentes’ que se vivía en Pasto cada 28.

Horarios del Día sin Carro y sin Moto

La restricción en Pasto para el 28 de diciembre se aplicará en un horario reducido entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, durante el cual no podrán circular carros particulares ni motocicletas por las vías urbanas del municipio, una jornada definida en el Decreto 0111 del 26 de mayo de 2025, que estableció tres fechas para la realización de estas actividades en el año.

Salvo excepciones contempladas por la normativa (como vehículos de emergencia, híbridos, eléctricos, a gas o autorizados), la medida busca incentivar el uso de bicicletas, caminata y transporte público y alternativas sostenibles para movilizarse durante ese domingo, además de disminuir los niveles de emisiones contaminantes y ruido en la ciudad.

Posibles sanciones por incumplimiento

La normativa nacional de tránsito contempla que el incumplimiento de restricciones vehiculares similares es susceptible de sanción bajo la infracción C-14 del Código Nacional de Tránsito, y esta infracción puede acarrear multas económicas y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo, tal como ocurre en otras ciudades colombianas cuando se transgrede una restricción de este tipo.

Las multas por sacar un carro o moto sin autorización durante un Día sin Carro y sin Moto pueden superar los $570.000, además de la inmovilización del automotor hasta que se realicen los pagos y trámites correspondientes.