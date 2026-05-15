¿Qué propone la Reforma del ICETEX 2026? Alivios, cambios en “deudas perpetuas” y más

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web del Senado, actualmente el país tiene un modelo que, según ellos, “asfixia a miles de estudiantes colombianos; tiene los días contados, al menos en el papel”, al cual le denominaron como ‘deuda perpetua’.

Por ello, la Comisión Primera del Senado aprobó el pasado lunes 11 de mayo de 2026 el informe de ponencia positiva del proyecto que busca reformar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX).

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Implementando una iniciativa donde se pretende “humanizar el crédito educativo mediante el pago contingente al ingreso y la diversificación de las fuentes de financiación de la educación superior en Colombia”, explicaron.

“La iniciativa busca transformar la entidad para que deje de comportarse como un banco de mercado y asuma un rol de protección social, garantizando que el acceso a la universidad no se convierta en una carga financiera insostenible para los jóvenes y sus familias”, añadieron.

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¿Qué propone la nueva reforma del ICETEX para terminar las ‘deudas perpetuas’?

Según lo explica el comunicado oficial, alojado en el portal web del Senado, esto es lo que propone la reforma:

Diversificación de fuentes: Buscar recursos más allá del Presupuesto General de la Nación para bajar los costos de colocación.

Buscar recursos más allá del Presupuesto General de la Nación para bajar los costos de colocación. Fin a la capitalización de intereses: Evitar que los intereses se cobren sobre los intereses, una de las principales causas del crecimiento exponencial de las deudas.

Evitar que los intereses se cobren sobre los intereses, una de las principales causas del crecimiento exponencial de las deudas. Equilibrio entre capital e interés: Asegurar que las cuotas mensuales tengan un impacto real en la reducción del capital adeudado.

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El debate sobre el estado actual del crédito estudiantil estuvo marcado por fuertes críticas provenientes de sectores de la oposición y de algunos autores del proyecto, donde un tema principal fue la situación actual de los usuarios.

El senador Carlos Motoa del partido Cambio Radical y el senador Jonathan Pulido del partido Alianza Verde durante la jornada denunciaron cómo la entidad de créditos (ICETEX) está pasando por un debilitamiento, mencionando que los veces están llegando a pagar hasta tres veces el valor del desembolso inicial.

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Espacio donde el senador Pulido mencionó que en el pasado febrero de 2025 “se eliminó el subsidio a la tasa de interés, afectando a más de 206,000 estudiantes, de los cuales el 99.4% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3″.

Es importante recordar que este proyecto aún está en discusión, y deberá ser votado en su totalidad en la próxima sesión para cumplir con el plazo del 20 de junio, fecha donde finalizará el actual periodo legislativo.

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