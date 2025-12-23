Luis Díaz, por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: estos son los mejores jugadores del mundo / Getty Images

Luis Díaz se perfila cada vez más como uno de los mejores futbolistas del planeta. El colombiano destacó de la mano del Liverpool en territorio británico y ahora se encuentra brillando con Bayern Múnich en suelo alemán.

Precisamente es su grandioso nivel el que lo ha puesto en el radar de los mejores equipos de Europa, no en vano el Barcelona lo quiso para la temporada 2025-26, pero fue Bayern el que se lo quedó a cambio de 70 millones de euros. Una locura.

Lucho, entre los mejores 100 futbolistas del mundo

El reconocido medio ‘The Guardian’ publicó el listado de los 100 mejores jugadores del mundo en lo corrido del 2025 y allí aparece Luis Díaz en la casilla 31. Esto lo posiciona como el quinto mejor sudamericano y el único representante del país.

En cuanto a las razones para ubicarlo en dicha posición, el portal británico resalta: “¡Qué año tan increíble ha sido este para Díaz! Su mejor resultado hasta la fecha refleja un año en el que ganó la Premier League con el Liverpool y ya ha dado pasos agigantados para seguir con la Bundesliga con el Bayern de Múnich. El colombiano fue una pieza clave en el increíble debut de Arne Slot, y quizás se le haya subestimado en general".

“Liverpool no quiso pagarle a un jugador de 28 años un salario de lujo para extender su contrato, y muchos en Alemania dudaban de la sensatez del Bayern al arriesgarse por un delantero de 30 años. Sin embargo, sus números y su febril trabajo sin balón han añadido una nueva dimensión al Bayern y han demostrado que quienes dudaban estaban equivocados”, concluye.

Luis Díaz, por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lucho supera en el listado mundial a las leyendas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes se encuentran en la recta final de sus exitosas carreras deportivas.

El astro argentino, que viene de ser campeón con el Inter Miami en los Estados Unidos, se encuentra en el puesto 34, mientras que el goleador portugués, a quien enfrentará en el Grupo K del Mundial 2026, es 51°.

Repase acá el listado de los diez primeros lugares:

Pos. Futbolista País Equipo 1. Ousmane Dembélé Francia PSG 2. Lamine Yamal España FC Barcelona 3. Vitinha Portugal PSG 4. Kylian Mbappé Francia Real Madrid 5. Harry Kane Inglaterra Bayern Múnich 6. Erling Haaland Noruega Manchester City 7. Achraf Hakimi Marruecos PSG 8. Raphinha Brasil FC Barcelona 9. Mohamed Salah Egipto Liverpool 10. Pedri España PSG 31. Luis Díaz Colombia Bayern Múnich 34. Lionel Messi Argentina Inter Miami 51. Cristiano Ronaldo Portugal Al-Nassr

Luis Díaz supera además a varias figuras de la actualidad, como lo son Moisés Caicedo (32°), Alexis Mac Allister (35°), Federico Valverde (37°), Jamal Musiala (43°), Martin Odegaard (45°), Enzo Fernández (47°), Bernardo Silva (72°), Kevin de Bruyne (73°), Rodri (74°), Manuel Neuer (94°) y Antoine Griezmann (100°).