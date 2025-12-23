Premio ‘Rey de América 2025’: Lionel Messi va por el único trofeo individual que le hace falta. (Photo by Ayush Kumar/Getty Images) / Ayush Kumar

¿Lionel Messi ganará el único trofeo individual que le hace falta? El astro argentino fue nominado al tradicional premio ‘Rey de América’, galardón entregado al mejor futbolista del año en este lado del mundo.

El próximo 31 de diciembre, el periódico uruguayo El País anunciará al ganador del reconocimiento anual. Asimismo, ese día se conocerá a la mejor jugadora y al mejor entrenador del 2025.

Campeón de la MLS con Inter Miami, Messi buscará quedarse con un trofeo que hasta el momento no pudo conquistar. En la pasada temporada, el ocho veces ganador del Balón de Oro obtuvo 14 votos y quedó en el quinto lugar del escalafón, por detrás de Luiz Henrique, Jefferson Savarino, Juan Fernando Quintero y Thiago Almada.

¿Quiénes son los ternados al premio ‘Rey de América 2025′?

En 2025, Lionel Messi selló el boleto al próximo Mundial FIFA, donde buscará conservar el título que conquistó con Argentina en Qatar 2022. Uno de los logros que se suman a los éxitos ya conseguidos con el Inter Miami.

Por su parte, Adrián ‘Maravilla’ Martínez intentará quedarse con la corona en un año en el que ganó con Racing la Recopa Sudamericana, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura.

El goleador marcó en la Recopa obtenida ante Botafogo y fue junto a José Manuel López uno de los goleadores de la Libertadores.

Juan Fernando Quintero y Adrián 'Maravilla' Martínez actuando para Racing en Sudamericana

Finalmente, el favorito para muchos. Giorgian De Arrascaeta irá por el reconocimiento en un año en el que ganó la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño siendo figura de Flamengo.

El centrocampista uruguayo fue elegido como mejor jugador del certamen continental y fue el máximo anotador de su equipo y máximo asistidor de la liga en el plano local. También selló su boleto al Mundial de 2026.

Giorgian De Arrascaeta, gran figura de Flamengo.

Historial del premio ‘Rey de América’

El ‘Rey de América’ es entregado por el diario El País desde 1986. Desde ese momento, el futbolista que más ha destacado es el argentino Carlos Tévez, quien lo ganó en tres ocasiones.

En dos oportunidades lo conquistaron el colombiano Carlos Valderrama, el argentino Juan Sebastián Verón y el brasileño Neymar.

Mientras tanto, lo ganaron una vez los colombianos Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. Además de Antonio Alzamendi, Rubén Paz, Bebeto, Raúl Amarilla, Oscar Ruggeri, Raí, Cafú, Enzo Francescoli, José Luis Chilavert, Marcelo Salas, Martín Palermo, Javier Saviola, Romario, Juan Román Riquelme, José Saturnino Cardozo, Matías Fernández, Salvador Cabañas, Andrés D’Alessandro y Ronaldinho. También, lo hicieron Carlos Sánchez, Luan, Gonzalo Martínez, Gabriel Barboza, Marinho, Julián Álvarez, Pedro Guilherme, Germán Cano y Luiz Henrique.