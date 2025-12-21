Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras gol de Luis Díaz al Heidenheim

Luis Díaz regresó a la competencia luego de completar casi dos semanas de inactividad en partidos oficiales producto de sanciones tanto en la Champions League como en la Bundesliga. Esto hizo que el entrenador, Vincent Kompany, le diera unos días de descanso a uno de sus jugadores más influyentes.

El juego contra el Heidenheim marcó su regreso y lo hizo por todo lo alto, pues logró convertir un gol para sellar el triunfo 0-4 en condición de visitante, victoria que además le permite al conjunto bávaro cerrar el año en el primer puesto de la tabla con 9 puntos de diferencia con respecto a Borussia Dortmund.

El guajiro estuvo influyente en el duelo y su premio llegó al minuto 86. Josip Stanisic desbordó por la banda derecha, llegó a línea de fondo y luego sacó un centro a media altura que cayó perfecto para que Lucho se zambullera y de palomita le diera dirección de portería para el 0-3. Kane, por su parte, marcó el 0-4 definitivo.

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



Esta fue la anotación número 13 del extremo de la Selección Colombia en 22 partidos jugados por todas las competiciones con el Bayern Múnich, además de contar con 7 asistencias. A nivel de liga, cuenta con 8 goles en 14 compromisos y se sitúa en el podio de los máximos artilleros de la Bundesliga.

En el primer lugar figura Harry Kane y por amplia diferencia con relación a Lucho, pues cuenta con 19 anotaciones en 15 partidos, registro que supera la media del gol por partido. Detrás del guajiro se ubica Jonathan Burkardt, del Eintracht Frankfurt, y Deniz Undav, de Stuttgart, ambos con la misma cantidad de anotaciones que Díaz.

Tabla de máximos goleadores de Bundesliga

Jugador Equipo Goles PJ Harry Kane Bayern Múnich 19 15 Luis Díaz Bayern Múnich 8 14 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 8 10 Deniz Undav Stuttgart 8 11 Michael Olise Bayern Múnich 7 15

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

La Bundesliga tomará un breve receso por las fiestas de fin de año y regresará el 9 de enero con el choque entre Frankfurt y Borussia Dortmund. Por su parte, Bayern Múnich volverá a jugar el domingo 11 de enero ante Wolfsburg en el marco de la fecha 16.

Sin embargo, el equipo tiene presupuestado un amistoso para el martes 6 de enero frente al Red Bull Salzburgo para no perder tanto ritmo de competencia y encarar de la mejor forma la segunda parte de la temporada.