Último Ranking FIFA del 2025: repase acá la posición en la que Colombia cierra el año. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

¡Llegó el último ranking FIFA del 2025! Este lunes 22 de diciembre, el ente rector del fútbol mundial dio a conocer la última actualización del año con el escalafón de las mejores selecciones del mundo.

Muy pocos cambios se presentaron en el conteo, teniendo en cuenta que no hay muchos torneos activos en la recta final del año. Así pues, los países árabes y africanos terminaron siendo los protagonistas.

Vietnam, por ejemplo, tuvo la mayor subida (escaló tres posiciones), mientras que Malasia tuvo la caída más significativa (cayó cinco lugares).

Le puede interesar: Jhon Jader Durán pidió no jugar el clásico ante Besiktas: esta es la razón

Posición del ranking FIFA en la que Colombia cierra el año 2025

La Selección Colombia no tuvo cambios en el ranking FIFA y mantuvo la decimotercera posición (13°), misma que ha tenido desde la actualización del mes de septiembre. Es preciso recordar que por tal ubicación quedó ubicada en el bombo 2 del sorteo al Mundial 2026 y en dicho sentido terminó compartiendo el Grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje internacional.

A la Tricolor se le tuvo en cuenta únicamente el partido ante Australia, el cual concluyó con goleada 3-0 (anotaciones de James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma), y por tal motivo cuenta con los mismos 1701.3 puntos del ranking.

Así las cosas, el combinado colombiano se mantiene como la tercera mejor selección sudamericana del listado, detrás de Argentina (2°) y Brasil (5°). Posteriormente aparecen Uruguay (16°), Ecuador (23°), Paraguay (39′), Venezuela (48°), Perú (51°), Chile (52°) y Bolivia (76°).

Lea también acá: Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras gol de Luis Díaz al Heidenheim

Top-15 del ranking FIFA 2025