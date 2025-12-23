Sorpresiva revelación de Juan Guillermo Cuadrado sobre Cristiano Ronaldo: así es trabajar con CR7

Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo jugando junto en la Juventus en el 2018 / Getty Images / Daniele Badolato - Juventus FC

El defensa colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, habló en una entrevista con DAZN, plataforma global de entretenimiento deportivo. Allí se expresó sobre la posición del Pisa en la competición y resaltó la disciplina que tiene su excompañero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, además reveló que es una virtud que quiere aprender para su carrera deportiva.

“En España obviamente estuvo la posibilidad, la diferencia es que en España el juego es mucho más técnico, aquí es mucho más táctico. Eso hizo más fácil la decisión de estar aquí en el Pisa, porque ya conocía el campeonato, conocía como se juega la Serie A y fue mucho más fácil tomar la decisión“, indicó Cuadrado.

Luego añadió: “Alberto Gilardino (director técnico del Pisa) tiene un liderazgo muy bonito, siempre tratando de hablar positivamente para el equipo, debemos creer que somos un equipo pequeño y que debemos vivirlo así, pero con mentalidad de un equipo grande”.

Por último, le envió palabras de admiración a Cristiano Ronaldo: “La disciplina con la que siempre vive Cristiano, porque todavía está muy activo; el talento muchas veces es muy bueno, pero creo que la disciplina lo vence, y él tiene talento y disciplina y por eso, obviamente, ha llegado a ser un jugador ícono del mundo, y él tiene el cuidado de cada detalle y, al igual que lo vi hacer todo eso, también trato de como de aprender”.

Juan Guillermo Cuadrado compartió camerino con Cristiano Ronaldo en la Juventus de Italia, donde disputaron juntos 94 partidos, además de cientos de entrenamientos, a lo largo de las tres temporadas en las que coincidieron en el equipo de Turín. Durante ese periodo, el portugués anotó ocho goles tras asistencias del colombiano.

Cabe mencionar que Juan Guillermo Cuadrado en el momento se encuentra recuperándose de una lesión que sufrió en el muslo, la cual lo ha dejado fuera de las canchas en los últimos cinco compromisos del Pisa.