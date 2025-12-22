¿Homenaje a Luis Díaz? Sorpresiva aparición de Lamine Yamal

En las últimas horas, el jugador del Barcelona, Lamine Yamal, estrenó oficialmente su canal de YouTube, el cual cuenta hasta el momento con 90.9 K suscriptores y 98,444 visualizaciones. El primer video del jugador de 19 años es un recorrido por su hogar, en el cual ha vivido los últimos años, pero está a punto de abandonarlo.

Yamal enseña algunos objetos personales que se encuentran en su habitación como: ropa, fotografías, gafas, discos, entre otras cosas. Aunque también decidió enseñar medallas y trofeos que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva: Golden Boy, mejor jugador joven de la Eurocopa, MVP de Champions League, Trofeo Kopa.

“Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva… no sé, ¿10 millones de subs?”, es la descripción que aparece en el video en tono de broma, grabado en plena mudanza.

Lo que más llamo la atención del video del delantero del Barcelona es que aparece portando la camiseta de la Selección Colombia, estampada con el nombre de Luis Díaz y el número 7, lo que ha despertado muchas reacciones en las redes sociales.

Cabe destacar que esta es la segunda ocasión en la que se ve a Lamine Yamal luciendo la camiseta que le obsequió el jugador del Bayern Múnich. Dicha prenda le fue entregada al joven delantero, de 19 años, durante el partido amistoso de selecciones disputado el 22 de marzo de 2024. La primera vez que se le vio con esta camiseta fue en una fotografía junto a unos amigos.

Por último, Yamal aseguró que tiene varias cajas llenas de prendas que nunca ha utilizado, pero a la camiseta de Colombia le tiene un sitio especial.

A continuación el video completo de Lamine Yamal