¿Quién fue el goleador colombiano en Europa en el 2025?: No fue Luis Díaz

Harry Kane cerró su impresionante cuota goleadora en el 2025 con un auténtico golazo en la victoria del Bayern Múnich 0-4 sobre el Heidenheim, juego en el que Luis Díaz también se reportó con una anotación.

Kane selló el triunfo y convirtió su tanto número 60 en lo que va del 2025, en el que fue el último partido del club Bávaro en el presente año. Las 60 anotaciones del británico son contando sus juegos entre el Bayern y la selección de Inglaterra.

El goleador inglés se encontraba empatado en 59 tantos con el francés Kylian Mbappé del Real Madrid; mientras que el noruego Erling Haaland del Manchester City convirtió 57 tanto entre su club y la selección de Noruega.

¿Cuál fue el goleador colombiano en Europa?

Por su parte, los máximos anotadores colombianos en el Viejo Continente cerraron el año con una larga distancia de Harry Kane, quien incluso llegó a duplicar su registro anotador durante el 2025.

El samario Luis Suárez fue el delantero colombiano que milita en Europa que convirtió más goles durante el 2025. En total, el samario marcó 30 tantos, entre sus juegos con el Sporting Lisboa, el Almería y la Selección Colombia.

Suárez ha venido de menos a más durante estos 365 días, anotando 11 tantos con el Sporting en la presente temporada; en el primer semestre del año convirtió 15 goles con el Almería, 11 en la segunda división y 4 en la Copa del Rey; mientras que con la Selección anotó 4 tantos, todos a Venezuela.

Luis Díaz, por su parte, suma 13 anotaciones con el Bayern Múnich y marcó un total de 23 tantos a lo largo del 2025; 5 más con la Selección Colombia y otros cinco con el Liverpool en el cierre de la temporada 2024-2025, antes de ser transferido al fútbol alemán.

Finalmente, Jhon Córdoba acumuló 19 tantos a lo largo del año, entre el Krasnodar y la Selección. En la presente temporada suma 12 tantos con su club; cinco más logrados durante el primer semestre y otros dos convertidos con la Selección Colombia.