Gol de Luis Díaz en triunfazo del Bayern: vea acá su anotación ante Heidenheim por Bundesliga. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

¡Luis Díaz está encendido con el Bayern Múnich! Luego de haberse perdido tres partidos por suspensión (dos en Champions, uno en liga local), el atacante colombiano regresó con gol y lo hizo en el triunfazo 4-0 del elenco bávaro sobre el modesto Heidenheim.

REVIVA ACÁ LA GOLEADA DEL BAYERN MÚNICH SOBRE HEIDENHEIM EN LA BUNDESLIGA

⚽ 𝟰 𝗧𝗿𝗲𝗳𝗳𝗲𝗿 ✔️

👊 𝗔𝘂𝘀𝘄𝗮̈𝗿𝘁𝘀𝘀𝗶𝗲𝗴 ✔️

⏰ 𝟮𝟬𝟮𝟱 ✔️ pic.twitter.com/nuRlK5QQSf — FC Bayern München (@FCBayern) December 21, 2025

Vea el gol de Luis Díaz en Bayern vs Heidenheim

La anotación de Lucho se produjo a los 86 minutos de partido, luego de una proyección perfecta por sector derecho de Josip Stanišić. En la línea de fondo, el lateral envió un centro a media altura que capitalizó Díaz de cabeza. Véalo acá:

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/73nPS02E0v — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2025

Se trata de la decimotercera anotación del guajiro en 22 partidos disputados con la camiseta del Bayern. Asimismo, es su octavo gol en la Bundesliga.

Le puede interesar: Periodista argentino pide a Luis Díaz para el Real Madrid: “El mejor extremo izquierdo del planeta”

Números de ensueño para el guajiro, que igualó su mejor racha goleadora en un año natural con 24 tantos, algo que logró en 2021 con Porto y 2024 con Liverpool.

Los demás goles del Bayern Múnich fueron obra de mismo Stanišić (15′), Michael Olise (32′) y Harry Kane (90+2′). Este resultado a favor lleva al equipo de Vincent Kompany a sumar 41 puntos, 9 por encima de su perseguidor Borussia Dortmund.

Lea también acá: Luis Díaz habló sobre James Rodríguez en la Selección Colombia: “Es a quien admiramos”

Tabla de posiciones de la Bundesliga

Resultados de la fecha 15 en Alemania