Obras del Malecón del Mar en Cartagena registran avance superior a 27%

El megaproyecto del Malecón del Mar sigue ejecutándose con solidez técnica y planificación, consolidándose como una de las obras más ambiciosas en la historia reciente de Cartagena. Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, esta megaobra alcanza a la fecha un 27 % de avance general.

Se trata de una intervención que no solo transforma el paisaje costero de la ciudad, sino que redefine la manera en que Cartagena se relaciona con el mar, integrando protección litoral, espacio público de calidad, infraestructura resiliente y desarrollo económico. Además, actualmente el proyecto genera alrededor de 100 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras.

Uno de los frentes más representativos es el de protección costera en el espolón 7, donde se registra un avance del 55 %. Allí se completó la instalación de material rocoso hasta la abscisa K0+107, alcanzando la cota carreteable, con el ingreso de 120 viajes de piedra, equivalentes a aproximadamente 1.800 metros cúbicos, fortaleciendo la defensa del litoral frente a la erosión marina.

En el frente Mirador del Sol, entre las abscisas K2+560 y K2+616, se avanza con el hincado de pilotes estructurales, alcanzando un total de 58 pilotes de los 184 proyectados. Estas labores, junto con la adecuación de plataformas para maquinaria pesada, marcan un avance del 8 % en este sector estratégico que articulará paisaje, estructura y experiencia turística.

El Tramo I, en el sector de Playa Azul, muestra también un avance del 8 %, con trabajos de alta complejidad técnica como la fundida de vigas de cimentación, la instalación de paneles prefabricados y la construcción del muro de tierra armada. A la fecha, se han instalado más del 75 % de los paneles previstos en este frente, además de importantes volúmenes de relleno estructural y la fundida de paneles en concreto de alta resistencia, conforme a las especificaciones de diseño.

De igual forma, en el Tramo I del sector Aeropuerto se adelantan excavaciones, instalación de sistemas de wellpoint para control de nivel freático y colocación de paneles, alcanzando un avance del 2 % en una zona que requiere tratamientos especiales por sus condiciones geotécnicas.

El desarrollo del Malecón del Mar se acompaña de una gestión integral en materia de seguridad industrial, ambiente y componente social. De manera permanente se realizan charlas de seguridad, inspecciones de señalización, control de equipos de protección personal y supervisión ambiental conforme a las licencias vigentes. Asimismo, se mantiene un relacionamiento activo con pescadores, carperos, actores de playa y comunidades del entorno, atendiendo inquietudes y gestionando impactos con diálogo y presencia institucional.

Durante las próximas semanas, los trabajos continuarán con la prefabricación e instalación de paneles, el refuerzo del espolón 7, excavaciones, instalación de geotextiles, fundidas de vigas y el hincado de pilotes en el frente del Mirador del Sol, manteniendo el ritmo de ejecución previsto.

El Malecón del Mar es una obra estratégica que refleja la visión de ciudad del alcalde Dumek Turbay Paz: una Cartagena moderna, resiliente, abierta al mar y construida con rigor técnico, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Desde la Secretaría de Infraestructura, este proyecto se supervisa con seguimiento permanente y coordinación institucional, asegurando que cada avance se traduzca en bienestar, desarrollo y orgullo para todos los cartageneros.