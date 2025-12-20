Coveñas inaugura malecón frente al Mar Caribe

Sincelejo

Con música, actividades culturales y una masiva asistencia de la comunidad, fue inaugurado el Malecón Turístico de Coveñas, una obra de casi un kilómetro de extensión que transforma el paisaje urbano de este balneario y fortalece su proyección turística.

El espacio, ubicado frente al mar Caribe, se convierte en un punto estratégico para atraer visitantes y fortalecer la economía local.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, encabezó el recorrido por el malecón de casi un kilómetro, acompañada por familias, emprendedores y turistas.

“Hoy Coveñas le da un ejemplo a Colombia: cuando las obras se hacen con amor y responsabilidad, se convierten en oportunidades para la gente”, afirmó.

El proyecto, ejecutado por Enterritorio, contó con una inversión cercana a los 29 mil millones de pesos y contempla 634 metros lineales de vía vehicular en concreto rojo estampado, de los cuales 199 metros se construyeron sobre plataformas metálicas.

Además, ofrece 23.110 m² de zonas abiertas con áreas peatonales, cicloruta, zonas verdes, juegos infantiles y bahías vehiculares; 418 m² de zonas cubiertas para casetas de ventas, vigilancia, baños públicos, puesto policial y enfermería.

Todo complementado con mobiliario urbano, señalización, barandas en acero y vidrio, sistemas de drenaje e iluminación LED.

Durante la inauguración, la alcaldesa Nesky Feria destacó el impacto económico: “Coveñas hoy se divide en dos: un antes y un después. Esta obra mejora la economía y demuestra que estamos para grandes cosas”.

El Malecón de Coveñas hace parte del Pacto del Golfo de Morrosquillo, una estrategia que busca consolidar la región como destino turístico nacional e internacional.

Entre las obras complementarias están la ampliación del aeropuerto de Tolú, la construcción del hospital regional, la villa olímpica y la segunda fase del malecón de Tolú.

Con esta infraestructura, Coveñas se proyecta como la “Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo”, lista para recibir visitantes de Colombia y el mundo, ofreciendo turismo, empleo y oportunidades para la comunidad.

Malecon de Coveñas/

El proyecto se articula con otras obras estratégicas que buscan consolidar esta subregión como uno de los destinos más atractivos del Caribe colombiano. Próximamente se pondrá al servicio un parque con Mirador que, según la alcaldesa Feria, lleva un 50% de ejecución.