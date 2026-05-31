La Policía Nacional prioriza la atención de delitos electorales a través de la Línea 157

En el marco de las elecciones presidenciales 2026 y como parte de la estrategia institucional para garantizar la transparencia, legalidad y seguridad del proceso democrático, la Policía Nacional adelanta una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía para prevenir, identificar y denunciar cualquier conducta que atente contra la libertad del sufragio y la transparencia electoral.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de jornadas pedagógicas y la difusión de información preventiva, se busca que los ciudadanos conozcan las principales modalidades de delitos electorales y los mecanismos disponibles para reportar oportunamente cualquier irregularidad.

Entre las conductas que pueden constituir delitos electorales se encuentran: la presión o amenaza para obligar a votar por determinado candidato, la compra de votos mediante dinero, regalos o favores, la violación del secreto al voto, la inscripción irregular de cédulas, la suplantación de votantes, la alteración de resultados electorales, la retención de documentos de identidad, la participación indebida en política por parte de servidores públicos y cualquier acción que interfiera con el normal desarrollo de las elecciones.

La Policía Nacional recuerda a la comunidad que, de acuerdo con el Decreto 0188 de 2026, se aplicará la medida de Ley Seca en el Distrito de Cartagena desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026.

Durante este periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, supermercados, tiendas, bares, discotecas, restaurantes y en espacios públicos y privados. El incumplimiento de esta disposición podrá generar comparendos y sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Denuncie de manera segura

La Policía Nacional de Colombia invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho relacionado con corrupción o delitos electorales a través de la Línea Anticorrupción 157, disponible las 24 horas del día desde cualquier lugar del país.

Asimismo, los ciudadanos pueden presentar denuncias ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL), siguiendo estos pasos:

1. Identificar la irregularidad electoral.

2. Precisar el lugar donde ocurrieron los hechos.

3. Describir detalladamente lo sucedido y las personas involucradas.

4. Aportar evidencias como fotografías, videos o grabaciones de audio.

5. Presentar la denuncia a través de los canales habilitados por URIEL.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de los derechos políticos de los colombianos y hace un llamado a la ciudadanía para que participe de manera responsable, libre y transparente en esta jornada democrática.

“La transparencia electoral es una responsabilidad de todos. Su denuncia oportuna contribuye a fortalecer la democracia y a garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada”. Sostuvo el comandante.