Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 may 2026 Actualizado 01:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Se encuentra vigente la suspensión del porte de armas en la jurisdicción de la Segunda Brigada

Cobija a los departamentos de Atlántico, Magdalena y cuatro municipios del sur de Bolívar Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba y San Martín de Loba

Cinco presuntos responsables fueron capturados y se incautaron armas y munición; dos heridos permanecen hospitalizados.

Cinco presuntos responsables fueron capturados y se incautaron armas y munición; dos heridos permanecen hospitalizados.

Cinco presuntos responsables fueron capturados y se incautaron armas y munición; dos heridos permanecen hospitalizados.
Añadir Caracol Radio en Google

Mediante resolución No. 00004369, se suspende el porte de armas de fuego y armas traumáticas para personas naturales y jurídicas desde las 06:00 a. m. del 30 de mayo de 2026 hasta las 06:00 a. m. del 1 de junio de 2026, en la jurisdicción establecida de la Segunda Brigada en los departamentos de Atlántico, Magdalena y cuatro municipios del sur de Bolívar Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba y San Martín de Loba bajo las excepciones contempladas en la norma.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Asimismo, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, la suspensión regirá desde las 06:00 a. m. del 20 de junio de 2026 hasta las 06:00 a. m. del 22 de junio de 2026.

Se solicita tener en cuenta esta disposición para todo el personal que se movilice en los cascos urbanos y rurales de los municipios de la jurisdicción.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir