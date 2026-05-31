Se encuentra vigente la suspensión del porte de armas en la jurisdicción de la Segunda Brigada

Mediante resolución No. 00004369, se suspende el porte de armas de fuego y armas traumáticas para personas naturales y jurídicas desde las 06:00 a. m. del 30 de mayo de 2026 hasta las 06:00 a. m. del 1 de junio de 2026, en la jurisdicción establecida de la Segunda Brigada en los departamentos de Atlántico, Magdalena y cuatro municipios del sur de Bolívar Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba y San Martín de Loba bajo las excepciones contempladas en la norma.

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Asimismo, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, la suspensión regirá desde las 06:00 a. m. del 20 de junio de 2026 hasta las 06:00 a. m. del 22 de junio de 2026.

Se solicita tener en cuenta esta disposición para todo el personal que se movilice en los cascos urbanos y rurales de los municipios de la jurisdicción.