Sucre y sus playas son el nuevo turismo del país: gobernadora Lucy García, desde Coveñas

La gobernadora de Sucre, Lucy García, estuvo en 6AM de Caracol Radio donde habló de las preocupaciones que hay en su departamento, en especial con La Mojana.

“No se está invirtiendo en el departamento, se guardó la platica, ahí quedó en el gobierno nacional. Mi departamento tiene seis municipios que pertenecen a la Mojana, es el mayor departamento con personas vulnerables. Hoy tenemos 40.000 personas que cumplen cuatro años de estar inundadas. Y en estos cuatro años, la inversión fue muy poca para Caregato, que nos perjudica tanto en la Mojana”, dijo la Gobernadora.

Frente a las acusaciones de que La Mojana es una zona de gente “rica”, la gobernadora dijo que allí viven personas resilientes, sembradoras de esperanza y que le aportan a la seguridad alimentaria del país, aseguró que son ricos de espíritu y no es como lo están diciendo: “La Mojana necesita una intervención estructural”.

Ayuda internacional:

La Gobernadora indicó que solicitó ayuda internacional, según lo dice, porque La Mojana nos quedó grande.

“La Mojana es la despensa más grande de Colombia, es una riqueza en nuestras tierras que no la estamos utilizando y esto requiere de urgencia”, además hizo una invitación a que visiten esta zona para que conozcan a su gente y las necesidades que hay allí.

Turismo:

Golfo de Morrosquillo:

Sucre ha avanzado en la creación de un segundo malecón en la ensenada de Coveñas, tanto así que el próximo 27 de diciembre tendrá su apertura, “Estar en el Golfo de Morrosquillo es estar en un turismo de naturaleza, de paz y de tranquilidad. Estamos construyendo la ciudad natural del Golfo de Morrosquillo”.

El malecón tiene 1 kilómetro de construcción, próximamente, la segunda fase unirá a Coveñas con Tolú.

Noticia en desarrollo