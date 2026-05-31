Brutal agresión de motociclista a un operador de TransCaribe

TransCaribe rechaza de manera categórica el brutal ataque perpetrado por un conductor de motocicleta a un operador del sistema, causándole heridas en el rostro y cuello.

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Los hechos sucedieron en la tarde de este sábado en la Avenida del Consulado, a la altura de Los Ejecutivos. De acuerdo a los testigos, el motociclista, que salía de Los Calamares, habría pasado en rojo el semáforo, al tiempo en que por la Avenida del Consulado circulaba un vehículo del sistema.

El motociclista, que reclamaba que el bus del sistema no frenó para dejarlo pasar, aun cuando el semáforo para el bus estaba en verde y para la moto en rojo, frenó su moto justo delante del bus, para impedir su circulación.

Luego, procedió a bajarse y agredir verbalmente al operador, y posteriormente, lanza una piedra contra el bus, rompiendo el vidrio y agrediendo físicamente al operador, quien sufrió heridas en su rostro, sus dientes, y resultó además con trozos de vidrio incrustados en su cara y cuello.

El motociclista se dio a la fuga, pero afortunadamente el suceso quedó registrado en video. TransCaribe ya interpuso ante las autoridades correspondientes las denuncias sobre este hecho.

“Estamos consternados con esta grave agresión que puso en riesgo la vida e integridad de nuestro operador. Hacemos un llamado vehemente a la ciudadanía a que se respeten a nuestros operadores, y a que nos movamos en las vías con respeto y prudencia”, indicó Ercilia Barrios, gerente de TransCaribe.