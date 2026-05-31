Esposa de Santiago Botero revelo detalles de su relación y denunció hechos de violencia intrafamilia

En las últimas horas, las autoridades de Cartagena en cabeza de la Comisaría de Familia de Localidad Uno tuvieron que acudir a un cerrajero para que la esposa del candidato a la Presidencia Santiago Botero, Manuela Echeverri, y su hijo de diez meses pudieran nuevamente entrar al apartamento en el sector de Bocagrande en Cartagena.

A la mujer y al menor de edad les fueron restablecidos el derecho a una vivienda digna ya que le habían bloqueado el acceso a la vivienda de madre e hijo.

Por consiguiente, la Comisaría de Familia de Localidad Uno dio una medida de protección con una orden de alejamiento, se cambiaron la guarda de la casa y se citó para que ejerciera el derecho a la defensa a Santiago Botero.

En su descargo, Santiago Botero negó categóricamente las acusaciones y atribuyó el caso a una estrategia de ataque político. En un comunicado, aseguró que no existen pruebas ni evidencias en su contra y que la situación responde a intereses políticos que buscan frenar su candidatura y afectar el crecimiento de su movimiento.

“Lo que me duele es que involucren a mi hijo en esto. Yo puedo perder las elecciones, puedo perderlo todo, pero es doloroso que incluyan a un bebé para desprestigiar a una persona, más aún con fines politiqueros. Me duele”, se lee en el comunicado.

Durante un diálogo con El Tiempo, Manuela Echeverri afirmó que intentó ocultar lo que estaba pasando para evitar que la campaña de Botero se viera afectada a tan poco tiempo de los comicios. Manuela Echeverri Hoyos denunció al político por violencia intrafamiliar.

“He sido muy prudente y soporté; quise evitar que por una denuncia mía se le afectara su campaña presidencial”, indicó Echeverri.

“Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar, pero la gota que rebosó la copa ocurrió el pasado jueves entre las siete y las ocho de la noche, cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente", resaltó.

Aseguró, que el candidato dio a entender que se debía destruir el páramo de Santurbán, y mi mamá, que es ambientalista, le llamó la atención. Santiago le dijo unas cosas muy fuertes a mi mamá“, aseguro Manuela Echeverri en sus declaraciones al Tiempo.

Echeverri afirmó que decidió poner primero a su hijo que a la campaña política; además, reconoció que en estos momentos ha comenzado a entender lo que ha sufrido durante el tiempo que lleva en una relación con el candidato presidencial.

“Quedé confundida, golpeada. Estábamos a dos días de las elecciones, a mí no me interesaba afectar la campaña de Santiago, pero pensé en mi hijo y pensé en mí. Hay un punto en el que las mujeres violentadas no podemos silenciarnos ni permitir que la maldad crezca. Y más dolor me dio cuando me di cuenta de que había llevado tanto tiempo guardando silencio y sufriendo la violencia a manos del padre de mi hijo. Por eso consulté con mis abogados y decidimos que había que poner en conocimiento de la justicia estos hechos”.