Protección de la orilla del Gran Malecón de Magangué alcanza un 97%

La transformación que vivirá el municipio de Magangué durante estos cuatro años continúa tomando forma. Uno de los proyectos que convertirá a la “Capital de los ríos” en un hito historico, significativo para su desarrollo turístico, cultural y económico es el Malecón del Río Magdalena.

La primera fase de la obra alcanza un 97% de avance, correspondiente a la protección de orilla y conformación estructural del borde fluvial, cuya función principal es disminuir los niveles de erosión producidos por el rio Magdalena por medio de un sistema de tablestacas metálicas hincadas en el suelo, y arriostradas mediante un sistema de torones anclados a una viga cimentada sobre pilotes con alta resistencia lateral.

Con más de 600 metros de construcción, el nuevo malecón se proyecta como un espacio pensado para honrar la historia, impulsar la economía local y devolverle a Magangué el protagonismo que tuvo en las décadas de los 50 y 60, cuando fue uno de los puertos fluviales más importantes de Colombia.

Un malecón para recordar la historia y vivir nuevas experiencias

Este gran espacio contará con un tren eléctrico temático, diseñado para que los niños y visitantes recorran el malecón mientras revive la memoria fluvial de Magangué.

Escenarios que evocan la historia del río Magdalena, la importancia del puerto y la relación literaria de Gabriel García Márquez con esta región del país, también harán parte de este gran malecón, que además contará con zona de comidas, área de artesanías y espacios para experiencias culturales.

“Lo que hemos visionado es un corredor turístico que integrará naturaleza, recreación y memoria histórica, potenciando a Magangué como punto de llegada obligatorio dentro circuito turístico de Bolívar y de Colombia”, explicó el gobernador Arana.

Impulso directo para la economía local

El proyecto contempla la construcción de 18 a 19 locales comerciales, que funcionarán como un centro comercial al aire libre, donde emprendedores y comerciantes del municipio podrán abrir Cafés, librerías, restaurantes, tiendas de artesanías y negocios de moda y productos locales.

“Estos espacios permitirán dinamizar la economía, atraer turismo y fortalecer el tejido productivo del municipio”, reseña el mandatario departamental.

Además, recordó el compromiso con las empresas de cruceros turísticos, que incluirán a Magangué en sus rutas una vez el malecón esté terminado, impulsando los recorridos por el centro histórico y generando más oportunidades para los comerciantes y guías locales.

Recuperación del centro histórico: un complemento clave

De manera paralela al malecón, avanza la recuperación del centro histórico republicano y colonial, un trabajo integral que incluye la pavimentación y nivelación total de las calles a un único nivel.

Así mismo, la instalación de cables subterráneos para mejorar la estética y reducir riesgos y la recuperación de fachadas históricas.

Todo esto contará con acompañamiento social para que la comunidad se apropie, cuide y promueva la historia del municipio.

“Este proyecto busca fortalecer la identidad cultural de Magangué y preparar al municipio para recibir turismo nacional e internacional de manera estructurada”, concluyó Arana Padauí.