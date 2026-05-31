Presunto expendedor fue sorprendido por la Policía con 350 dosis de bazuco en Arjona

El presunto expendedor fue sorprendido por la Policía en el barrio Las Margaritas. Tiene ocho anotaciones judiciales por delitos relacionados con drogas

Cuando faltan pocas horas para la jornada electoral de este domingo, la Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en el municipio de Arjona.

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En medio de labores de patrullaje y control desarrolladas en el barrio Las Margaritas, uniformados de la Zona de Atención Policial interceptaron a un hombre conocido con el alias de ‘Tato’, quien despertó sospechas por su actitud nerviosa al notar la presencia policial.

Durante una requisa practicada a un bolso que llevaba consigo, los policías encontraron más de 350 dosis de bazuco listas para su comercialización, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades informaron que alias ‘Tato’ no es un desconocido para la justicia, ya que registra ocho anotaciones judiciales por el mismo delito relacionado con el tráfico de drogas.

“Continuamos desarrollando acciones contundentes contra las estructuras y personas que pretenden afectar la seguridad y la convivencia ciudadana. Este resultado demuestra el compromiso de nuestros policías para combatir el tráfico local de estupefacientes en todos los municipios del departamento”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.