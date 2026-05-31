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31 may 2026 Actualizado 01:27

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Santiago Botero fue desalojado por orden judicial de su apartamento en Cartagena

Comisaría de Familia de Localidad Uno restableció los derechos del hijo y la esposa del candidato a la Presidencia

Santiago Botero. Foto: Finsocial

Santiago Botero. Foto: Finsocial

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Las autoridades de Cartagena en cabeza de la Comisaría de Familia de Localidad Uno tuvieron que acudir a un cerrajero para que la esposa del candidato a la Presidencia Santiago Botero, Manuela Echeverri, y su hijo de diez meses pudieran nuevamente entrar al apartamento en el sector de Bocagrande en Cartagena.

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Cuando fue forzada la entrada al inmueble el candidato no se encontraba.

A la mujer y al menor de edad les fueron restablecidos el derecho a una vivienda digna ya que le habían bloqueado el acceso a la vivienda de madre e hijo.

Por consiguiente la Comisaría de Familia de Localidad Uno dio una medida de protección con una orden de alejamiento, se cambiaron la guarda de la casa y se citó para que ejerciera el derecho a la defensa a Santiago Botero.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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