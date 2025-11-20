Gran Malecón del Mar en Cartagena: inició construcción del Espolón Intermedio 7 en El Cabrero

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anuncia el inicio de la construcción del Espolón Intermedio 7, una nueva estructura de protección costera en el sector de El Cabrero que hace parte del desarrollo integral del Gran Malecón del Mar, la obra más importante de transformación urbana y recuperación del borde costero de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La construcción del espolón, que ya fue presentada ante la Dirección General Marítima (DIMAR) para la modificación del permiso vigente, surge de rigurosos estudios técnicos realizados por el Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental (IHSA) de la Universidad de Cartagena.

Estos análisis concluyeron que la obra es indispensable para garantizar la estabilidad, recuperación y conservación de la playa entre los espolones 7 y 8, y para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de protección costera.

“El Gran Malecón del Mar es un megaproyecto que hace unos años era utópico en Cartagena, en medio de la era del conformismo y la nula ambición por obras de desarrollo de talla mundial y primer nivel que modernicen a nuestra ciudad y fortalezcan su rol como referente del turismo internacional. Ahora, el Gran Malecón avanza de forma galopante para el disfrute de locales y visitantes; sin embargo, además del precioso urbanismo diseñado y que se construye, es necesario no negarle nada a su flanco de protección costera”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “En el momento que se socializó el Gran Malecón del Mar a la ciudadanía, al país y al mundo surgieron muchas inquietudes sobre su resiliencia hidráulica y resistencia costera; por lo que la construcción de este espolón, así como los otros de la Fase 2 de Protección Costera, es tan importante”.

Una solución técnica necesaria, segura y eficiente

El nuevo espolón tendrá 105 metros de longitud y se ubicará de forma estratégica entre las estructuras 7 y 8 ya construidas. Su implementación responde a los resultados de simulaciones hidrodinámicas que evidenciaron que la distancia actual entre estos dos espolones deja la playa altamente expuesta a procesos de erosión acelerada.

Su ubicación está cerca del edificio Altamar del Cabrero y el edificio Zafiro, ambos en el barrio El Cabrero.

Los estudios concluyeron que, sin esta estructura adicional el perfil natural de la playa podría retroceder hasta quedar por detrás de la escollera. Además el relleno arenoso previsto para la conformación de la playa perdería estabilidad en el corto y mediano plazo, generando que la infraestructura del proyecto quede vulnerable ante los oleajes predominantes.

Una obra fundamental para el Gran Malecón del Mar

El Espolón Intermedio 7’ se incorpora al proyecto del Gran Malecón del Mar, una iniciativa estratégica que transformará más de 5 kilómetros del frente litoral de Cartagena y que conectará, de manera ordenada y resiliente, zonas como Marbella, El Cabrero y Crespo con espacios públicos modernos, seguros y amigables con el entorno costero.

Esta nueva estructura permitirá dar continuidad a las actividades previstas en el tramo entre los espolones 7 y 8, tales como la Construcción de la escollera longitudinal, el Relleno hidráulico con arena, la Recuperación de la playa y ‘Revegetalización’ y accesos públicos.

“Con la construcción del Espolón Intermedio 7’, Cartagena avanza con rigor técnico y responsabilidad en la consolidación del Gran Malecón del Mar. Esta obra permitirá recuperar y proteger de manera efectiva uno de los tramos más sensibles de nuestra línea costera”, indicó el secretario de Infraestructura, Wilmer Iriarte.

La Alcaldía reafirma su compromiso con el bienestar de los cartageneros, la seguridad del borde costero, la protección ambiental y el desarrollo urbano sostenible de la ciudad.

Detalles de la Fase 2 de Protección Costera

Un proyecto clave para la construcción del Gran Malecón del Mar es la Fase 2, componente 1, del Proyecto de Protección Costera, una intervención en la línea costera de Cartagena en El Cabrero, cuyo costo es de $11 mil millones para mitigar la erosión en el borde de playas entre el Centro Histórico y El Cabrero.

Esta es la segunda fase del megaproyecto, mientras que la primera se realiza en las playas de Bocagrande con el apoyo del Gobierno nacional, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que cofinancia las obras con el Distrito.

El componente 1 consta de las siguientes intervenciones:

* Construcción de Espolones.

* Construcción de una escollera en el sector de El Cabrero (desde Espolón 7 hasta Espolón 8).

* Relleno hidráulico con material arenoso consolidado desde el Espolón 7 hasta el Espolón 8.

* Revegetalización, empradización (Suministro y siembra de especie nativa).

* Accesos a playa.

Las obras de Protección Costera en El Cabrero las realiza el Consorcio Protección Fase II. Con la construcción de la escollera, el relleno hidráulico con arena, la construcción de los espolones, los accesos y la forestación, culminaría este componente 1 que ya tiene dos espolones construidos, a los que se le agrega el nuevo espolón intermedio.

Posteriormente a la realización del Componente 1 de la Fase 2, la administración de Dumek Turbay adelantará en el mediano plazo el Componente 2 de este tramo, el cual consistirá en lo siguiente:

* 2 (dos) espolones (E9 y E10).

* Construcción escollera sector Marbella (desde el Espolón 8 hasta el último espolón del proyecto túnel de Crespo).

* Relleno hidráulico con material arenoso consolidado (desde el Espolón 8 hasta el último espolón del proyecto túnel de Crespo).

* Revegetalización, empradización (Suministro y siembra de especie nativa).

* Accesos a playa.