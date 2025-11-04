Con una inversión de más de $4.000 millones, el nuevo skatepark del Malecón ya es realidad

Barranquilla sumó un nuevo espacio para el deporte y la recreación. El alcalde Alejandro Char inauguró el nuevo skatepark del Gran Malecón, una obra que amplía la oferta deportiva de la ciudad y promueve la inclusión social a través del deporte.

“Hoy inauguramos este skatepark que nos hacía falta, que los jóvenes estaban esperando. Muchos jóvenes que están hoy en dificultades en su hogar encuentran aquí una forma de vida y la posibilidad de ser campeones”, expresó el mandatario distrital, quien destacó que el proyecto convierte al Malecón “en un sitio cada día con más posibilidades”.

Con una inversión de más de $4.000 millones

El nuevo escenario cuenta con una extensión de 2.400 metros cuadrados, distribuidos en seis zonas: bowl técnica, partidores, espacio técnico y tres áreas de modalidad libre. La inversión superó los $4.000 millones, y su diseño permite disfrutar tanto del paisaje del río como de la icónica estatua de Shakira.

“Este deporte está en el ciclo olímpico, y teníamos que hacer esta inversión. Aquí podremos tener campeonatos nacionales e internacionales, y nuestros deportistas tendrán la oportunidad de cumplir sus sueños”, añadió Char.

Festival extremo en el Gran Malecón

Durante la inauguración se dio apertura al Festival de Deportes Extremos 2025, con la participación de 150 deportistas en las modalidades de skateboarding, BMX y roller freestyle. La jornada contó con música en vivo y una exhibición de la campeona nacional Yitza Gutiérrez, quien deslumbró con sus acrobacias.

Espacios que fortalecen el tejido social

Con la apertura del skatepark, el Gran Malecón sigue consolidándose como el epicentro de la vida urbana y deportiva de Barranquilla, ofreciendo a la ciudadanía un entorno seguro, moderno y lleno de energía para rodar, saltar y soñar.