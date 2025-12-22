Ermita Cartagena: entre los mejores del mundo en los Traveller’s Choice 2025

Ermita Cartagena Tribute Portfolio by Marriott, propiedad operada por OxoHotel Hospitality Management Group, anunció que ha sido distinguido con el prestigioso Traveller’s Choice Award 2025 de Tripadvisor, un reconocimiento que celebra a los hoteles que brindan experiencias excepcionales de manera consistente. Esta distinción posiciona a la propiedad dentro del 10% de los mejores hoteles a nivel mundial, según las opiniones de millones de viajeros.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Ermita Cartagena con un servicio auténtico, cálido y cuidadosamente personalizado, respaldado por la excelencia de Marriott International y la visión operativa de OxoHotel. La propiedad ha destacado por ofrecer experiencias memorables que conectan la historia de Cartagena con el lujo contemporáneo.

Un legado de historia, autenticidad y hospitalidad

Ubicado en el emblemático barrio El Cabrero, a pocos pasos del Centro Histórico y con una privilegiada vista al mar Caribe, Ermita Cartagena se levanta como un icono de autenticidad y sofisticación. Su arquitectura republicana, restaurada con dedicación, rinde homenaje a su origen en la década de 1920, cuando el arquitecto francés Joseph Martens construyó la casa como residencia para Asís Gedeón, un referente de la comunidad sirio-libanesa en la ciudad.

Más que una residencia, este lugar fue durante décadas un punto de encuentro familiar donde se compartían historias, recetas y tradiciones. El nombre Ermita honra a la Ermita del Cabrero, símbolo de pertenencia y arraigo en la ciudad. Hoy, ese legado se mantiene vivo: cada huésped es recibido por un cóctel de bienvenida, un gesto que rescata la hospitalidad caribeña y la calidez árabe que dieron origen a esta casa emblemática.

Una experiencia que une memoria, diseño y comodidad

Como parte de Tribute Portfolio, la colección global de hoteles independientes de Marriott, Ermita Cartagena destaca por su carácter único. El hotel cuenta con 98 habitaciones distribuidas en tres torres, todas diseñadas con detalles que narran su historia original: mosaicos marroquíes, fotografías de archivo familiar y muebles inspirados en la casa de la abuela de la familia Gedeón.

Estos elementos se mezclan con un diseño contemporáneo que ofrece confort, elegancia y vistas privilegiadas. Cada espacio ha sido creado para brindar bienestar y una sensación genuina de hogar lejos de casa. Los huéspedes también pueden relajarse en espacios de bienestar como la piscina, el Oasis Pool Bar o áreas tranquilas diseñadas para desconectarse y contemplar el horizonte caribeño.

Eventos con historia y elegancia

Ermita Cartagena ofrece también espacios ideales para eventos sociales y corporativos. Sus salones Del Mundo, Del Este y Del Oeste, equipados con tecnología de última generación, pueden recibir hasta 120 personas, convirtiéndose en escenarios versátiles y llenos de carácter para celebraciones, reuniones y experiencias memorables

Gastronomía que cuenta historias

La propuesta culinaria de Ermita Cartagena es uno de sus pilares más distintivos. Su restaurante insignia, Señora Ayda, rinde homenaje a la matriarca de la familia Gedeón, y fusiona sabores del Caribe con gastronomía del Medio Oriente. Entre los platos más representativos se encuentran el mezze libanés y las tradicionales empanadas de espinaca, recetas transmitidas de generación en generación.

La experiencia se complementa con La Biblioteca Bar, inspirada en el antiguo salón de lectura de la casa, que ofrece un ambiente íntimo para disfrutar café durante el día y cócteles exclusivos al caer la tarde.

Una Cartagena diferente, un hotel con alma

Más que un hotel, Ermita Cartagena Tribute Portfolio by Marriott es un homenaje vivo a la perseverancia, la familia y la hospitalidad. Su impecable arquitectura, su esencia cálida y su servicio excepcional permiten que cada huésped se conecte con una Cartagena auténtica, donde la historia y el confort se encuentran para crear una experiencia verdaderamente inolvidable.