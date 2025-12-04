Así quedaría el salario mínimo 2026 con el aumento del 13,3 % que le gusta al Gobierno. Crédito: Getty Images

Como estaba estipulado, la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2026 en Colombia comenzó el pasado primero de diciembre. El desarrollo de esta mesa se ha caracterizado, a lo largo del Gobierno de Gustavo Petro, por las marcadas diferencias entre los diferentes sectores involucrados.

Este año no fue la excepción y la mesa de concertación se abrió con la notable ausencia del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Cabal, quien decidió no participar al afirmar que el Gobierno está en una campaña electoral mencionando cifras de dos dígitos, lo que calificó de “populista”.

¿Cuál es el incremento del salario mínimo que propone la OIT?

Ahora bien, como se enunció anteriormente, otra situación esperada en el marco de estas negociaciones es la salida a la luz pública de estimaciones y cifras tentativas que comienzan a aclarar (o enredar) el panorama de la discusión.

Este año, la discordia entre el Gobierno y el empresariado va por la cuenta del aumento de dos dígitos que vienen proponiendo los voceros del ejecutivo, como es el caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, e incluso el mismo presidente Gustavo Petro.

Finalmente, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido el encargado de impulsar una propuesta, conocida como “salario vital y móvil”, surgido a raíz de los estudios llevados a cabo por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El incremento, según dicho análisis, debería ser del 13,3% para 2025.

Según los datos recopilados por la entidad, a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane. Este incremento garantizaría que una familia de cuatro personas cubra sus gastos básicos, como vivienda, alimentación, salud y educación. Sanguino afirmó en un video en sus redes que un hogar con dichas condiciones necesita cerca de $ 2′982.960 para solventar estas necesidades.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2016 con el aumento de 13,3 %?

De acuerdo con la cifra del “salario vital y móvil” que definió la OIT y que impulsa el Gobierno, el cálculo se realiza aplicando dicho incremento del 13,3 % al salario mensual legal vigente (SMMLV) para 2025, que es de $ 1′423.500, de la siguiente manera:

Salario mínimo actual (2025): $ 1′423.500

Porcentaje de incremento propuesto: 13,3 %

Cálculo: $ 1′423.500 X 0.133 (13,3 %) = $ 189.925,5

Proyección del salario mínimo 2026: $ 1′423.500 + $ 189.925,5 = $ 1′ 613.426

Este valor no incluye el auxilio de transporte, el cual para 2025 es de $ 200.000. En ese sentido, el ingreso total, con el auxilio (si se mantuviera el mismo rubro), sería de $ 1′ 813.426, una cantidad cercana a la que mencionó Armando Benedetti y que produjo el rechazo del presidente de Fenalco.