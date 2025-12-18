Aumento salario mínimo 2026: ¿Cómo quedarían las tasas de interés con el incremento?

El último mes del año a definición de la cifra del salario mínimo para 2026 mantiene la atención de millones de colombianos, pues varias personas comienzan a preguntarse cuánto podría subir para el 2026.

El ajuste se discute actualmente en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario donde confluyen representantes del Gobierno nacional, las centrales sindicales y los principales gremios empresariales.

El objetivo es llegar a un consenso antes de que finalice diciembre, aunque las posturas siguen distantes. Sin embargo, de no contar con el acuerdo, este puede irse por decreto, tal como ocurrió en 2025.

Lea también: Así quedaría el salario mínimo 2025 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro

Aumento del Salario mínimo 2026: propuestas centrales obreras y empresas

Por un lado, las centrales obreras, proponen un incremento del 16%, pues argumentan que este porcentaje es necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo generada por la inflación y garantizar mejores condiciones para los trabajadores.

Por otro lado, los gremios económicos —como la Andi, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Acopi— consideran que un aumento de esa magnitud podría afectar la estabilidad económica y el empleo. Por ello, plantean un ajuste más moderado del 7,21 %, alineado con la productividad y el comportamiento de la inflación.

Aumento salario mínimo 2026: Banco de la República y su rol en la discusión del salario mínimo

Mientras continúan las negociaciones, la Junta Directiva del Banco de la República se alista para su reunión del 19 de diciembre, en la que definirá el rumbo de la tasa de interés de referencia. Aunque esta decisión es independiente del salario mínimo, ambos temas están estrechamente relacionados.

Un incremento elevado del salario mínimo podría presionar la inflación y obligar al Emisor a endurecer su política monetaria, lo que impactaría el costo del crédito para hogares y empresas.

Le recomendamos: Así quedaría la prima tras aumento Salario Mínimo 2026: incremento del 16% que proponen centrales obreras

Salario mínimo 2026 y las tasas de interés podrían subir

Un informe reciente del banco suizo UBS proyecta que el salario mínimo en Colombia podría aumentar alrededor del 11,5 % en 2026. Según el análisis, este ajuste permitiría una ganancia real del poder adquisitivo cercana al 6 %, es decir, por encima de la inflación estimada.

No obstante, la entidad advierte que un incremento cercano al 16 %, como solicitan los sindicatos, podría desatar presiones inflacionarias y forzar al Banco de la República a subir las tasas de interés para contener la demanda.

¿Cómo quedaría el con un aumento del 11,5 %?

Bajo el escenario planteado por UBS, el salario mínimo tendría el siguiente ajuste aproximado:

Salario básico: pasaría de $1.423.500 a $1.587.102

pasaría de $1.423.500 a $1.587.102 Auxilio de transporte: subiría de $200.000 a $223.000

Con ello, el ingreso total mensual alcanzaría los $1.810.102. Este cálculo sirve como referencia para dimensionar el impacto tanto en los trabajadores como en los costos laborales de las empresas.

Fechas clave del proceso de concertación del salario mínimo 2026

El cronograma legal establece varias etapas antes de una posible decisión por decreto: