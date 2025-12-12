“Un aumento desproporcionado del Salario Mínimo afectaría el precio de la vivienda en 2026”: Camacol

Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico. Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se está consolidando, y el sector de la construcción se pronunció. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que si el aumento del salario mínimo se llega a establecer en dos dígitos, podría golpear la viabilidad de los proyectos de vivienda, afectar el empleo y encarecer el acceso a casa propia para miles de hogares.

Asimismo y según el gremio, la discusión sobre el salario mínimo debe ser “seria, técnica y ajustada a la realidad económica del país”. Herrera explicó que en una vivienda de interés social (VIS), la mano de obra directa representa más del 20% del costo total.

Por eso, si el salario mínimo sube de manera desproporcionada indicó que:

Aumentarían los costos de producción de las viviendas.

Se desajustan los presupuestos de los proyectos ya planeados para el próximo año.

Muchas obras podrían cancelarse por perder su viabilidad financiera.

Presión sobre el precio de la vivienda VIS

El precio de la vivienda de interés social está regulado por ley y definido en salarios mínimos (90, 135 o 150 SMMLV).Por lo que dijo que si el salario mínimo sube demasiado, el precio tope de la vivienda también se incrementa.

Y de acuerdo con el presidente, este incremento tendría efectos en el aumento del valor final de las viviendas VIS, pérdida de asequibilidad para los hogares de menores ingresos y menos familias con capacidad de adquisición de viviendas, según dice, especialmente aquellas sin empleo formal.

Herrera advirtió que este impacto sería más fuerte porque el Gobierno desmontó programas como Mi Casa Ya, que ayudaban a cubrir la financiación para los hogares más vulnerables.

Más hogares quedarían lejos de comprar vivienda

“Un incremento elevado del salario mínimo aleja la posibilidad de tener casa propia para miles de familias cuyos ingresos son variables o informales. Hay que tener en cuenta que muchos hogares no viven de un salario fijo”, afirmó el presidente de Camacol.

“Subir el salario mínimo sin considerar estas variables genera desempleo, encarece la vivienda y reduce la oferta. Hay que evitar desequilibrios que afecten a quienes hoy más necesitan acceder a una casa”, concluyó Herrera.

Ministro del Trabajo sobre el Salario Mínimo

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, Durante las mesas de concertación ha dicho están evaluando la posibilidad de desvincular el salario mínimo del sector vivienda, lo que incluye arriendos y viviendas de interés de social.

