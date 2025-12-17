Salario mínimo en Colombia: ¿cómo ha ido aumentando en los últimos diez años?

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

En Colombia el salario mínimo siempre ha sido un tema de debate en cada uno de los gobiernos debido a la dualidad de sí realizar un incremento significativo o no. Si bien es cierto que la ciudadanía, trabajadores, empleadores y empresas están a la expectativa frente a un aumento, es importante resaltar que es una decisión que se debe analizar, dependiendo de los siguientes factores, enunciados por el Ministerio del Trabajo:

Parámetros para fijar el salario mínimo

IPC del año actual y su proyección para el siguiente año.

PIB del año actual y su proyección para el siguiente año

Aporte de la Productividad al crecimiento de la economía.

La contribución de los salarios al ingreso nacional.

Asimismo, para llevar a cabo la negociación del salario, es necesario que se reúnan las siguientes entidades para llegar a un acuerdo basado en estudios y seguimientos que hayan realizado los mismos:

La Subcomisión de Productividad Laboral y establecer la metodología y cálculo de la productividad

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe suministrar el dato de PIB causado y PIB proyectado.

El Banco de la República y el DANE deben suministrar el dato de la Inflación del año que culmina e inflación proyectada para el año siguiente.

La Subcomisión de Productividad Laboral y DNP deben suministrar el dato de la Productividad Total de los Factores.

Es así que tomar esta decisión no es algo sencillo, puesto que depende de varias entidades que debe analizar cómo está en el país y si la cartera del mismo, está listo para asumir algún incremento.

Por otro lado, el salario en años anteriores ha tenido aumentos que han sido leves en los últimos diez años en Colombia.

Así ha sido el incremento del salario mínimo los últimos diez años en Colombia

En el siguiente listado se muestra cómo ha ido incrementando el salario mínimo el país:

Salario Mínimo 2025: $ 1.423.500

$ 1.423.500 Salario Mínimo 2024: $ 1.300.000

$ 1.300.000 Salario Mínimo 2023: $ 1.160.000

$ 1.160.000 Salario Mínimo 2022: $ 1.000.000

$ 1.000.000 Salario Mínimo 2021: $ 908.526

$ 908.526 Salario Mínimo 2020: $ 877.803

$ 877.803 Salario Mínimo 2019: $ 828.116

$ 828.116 Salario Mínimo 2018: $ 781.242

$ 781.242 Salario Mínimo 2017: $ 737,717

$ 737,717 Salario Mínimo 2016: $ 689,455

$ 689,455 Salario Mínimo 2015: $ 644,350

De igual manera, en un artículo publicado por el Politécnico, se explica que a finales del 2024, se dijo una tasa en la que se incrementaba $123.500 mil pesos al salario base del año anterior, es decir, del 2023. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que dentro del salario se incluye el auxilio de transporte, el cual también recibe un aumento.

Hasta el momento no se ha fijado el salario mínimo para el 2026, pues todavía se encuentra en negociación la tarifa. Además, el ministro del trabajo, Antonio Sanguino, en 6 AM de Caracol Radio, aseveró que la decisión final se tomará con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre salario mínimo en 48 horas si llega a haber un acuerdo.

