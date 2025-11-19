Salario Mínimo 2026 en Colombia: ¿Cuánto ganaría con el 7% que propone Fedesarrollo?

La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia se perfila como una de las más técnicas y complejas de los últimos años. Con un escenario de inflación persistente y una reactivación económica que aún no despega, el debate se centra en dos posturas distantes: la del Gobierno Nacional, que promueve un incremento del 11%, y la de Fedesarrollo, cuyo centro de estudios económicos propone un aumento entre el 6% y el 7% como el más razonable para la economía.

Pero, ¿qué significan estas cifras en pesos para los cerca de 3.7 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo en Colombia? Mientras que la propuesta del presidente Gustavo Petro lo llevaría a $1.580.085, la de Fedesarrollo, con un 7%, lo situaría en $1.523.145. Una diferencia de casi $60.000 pesos mensuales que, según los expertos, podría ser la clave entre reactivar el consumo o presionar aún más los precios.

La propuesta de Fedesarrollo: Un 7% para equilibrar la economía

El centro de pensamiento Fedesarrollo, dirigido por Luis Fernando Mejía, ha sido claro en sus argumentos. Su propuesta de un aumento entre el 6% y el 7% no es arbitraria, sino que se basa en un diagnóstico técnico de la realidad macroeconómica del país.

“Efectivamente, la inflación había mostrado una tendencia descendente durante buena parte del año, pero en los últimos meses se ha estancado e, incluso, ha repuntado por cuatro meses consecutivos“, explicó Mejía. “Esto preocupa porque significa que el proceso de convergencia hacia la meta del Banco de la República, que es del 3%, está siendo más lento de lo previsto”.

Los pilares de la propuesta técnica son:

Inflación esperada: Se proyecta que 2025 cerrará con una inflación cercana al 5.1%.

Se proyecta que 2025 cerrará con una inflación cercana al 5.1%. Productividad laboral: Las cifras preliminares muestran un crecimiento muy modesto, entre 0% y 1%.

Las cifras preliminares muestran un crecimiento muy modesto, entre 0% y 1%. Protección del poder adquisitivo: Un aumento del 7% garantizaría que los trabajadores no pierdan capacidad de compra, al ubicarse por encima de la inflación esperada para 2025.

Así quedaría el salario mínimo 2026 si sube un 7%

La diferencia entre las propuestas no es solo un porcentaje, es dinero concreto que llegaría –o no– a los bolsillos de los colombianos. Aquí el desglose para 2026, partiendo de un salario mínimo vigente en 2025 de $1.423.500 y un auxilio de transporte de $200.000.

Escenario 1: Aumento del 7% (Propuesta Fedesarrollo)

Salario Mínimo Mensual: $1.423.500 + $99.645 = $1.523.145

$1.423.500 + $99.645 = Auxilio de Transporte Mensual: $200.000 + $14.000 = $214.000

$200.000 + $14.000 = Total Mensual (Salario + Transporte): $1.737.145

Escenario 2: Aumento del 11% (Propuesta del Gobierno)

Salario Mínimo Mensual: $1.423.500 + $156.585 = $1.580.085

$1.423.500 + $156.585 = Auxilio de Transporte: (Suponiendo el mismo incremento porcentual) $200.000 + $22.000 = $222.000

(Suponiendo el mismo incremento porcentual) $200.000 + $22.000 = Total Mensual (Salario + Transporte): $1.802.085

La diferencia a simple vista favorece al trabajador: $64.940 pesos más al mes con la propuesta del Gobierno. Sin embargo, Fedesarrollo advierte que un incremento por encima del 10% podría ser contraproducente.

¿Qué pasa si el salario mínimo sube un 11% según Fedesarrollo?

La principal advertencia de los expertos es que un aumento superior al 7% podría mantener la inflación elevada por más tiempo. ¿Cómo funciona este mecanismo?

Mayores costos laborales: Las empresas, especialmente las PYMES y los sectores intensivos en mano de obra como la agricultura y los servicios, verían incrementados sus costos de forma inmediata. Traslado a precios: Para mantener sus márgenes de ganancia, muchas empresas se verían forzadas a trasladar este incremento a los precios de los productos y servicios que ofrecen. Espiral inflacionaria: Esto generaría un círculo vicioso donde los precios suben, el poder adquisitivo del nuevo salario se erosiona y se necesitan nuevos aumentos salariales, alimentando la inflación.

“Un ajuste excesivo elevaría los costos laborales y podría trasladarse a los precios”, insisten desde Fedesarrollo. Además, en un contexto donde la Reforma Laboral ya aumentó los costos de la formalidad, un salario mínimo muy alto podría desincentivar la contratación formal, afectando justamente a la población que se busca proteger.

¿Cuándo se define el salario mínimo 2026?

La mesa de negociación se instalará formalmente el 1 de diciembre, con la participación de:

Gobierno: Ministerio de Hacienda y del Trabajo.

Ministerio de Hacienda y del Trabajo. Empresarios: Fenalco, Andi, entre otros gremios.

Fenalco, Andi, entre otros gremios. Trabajadores: Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras confederaciones.

Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras confederaciones. Técnicos: Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Banco de la República.

El objetivo es llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Si no lo logran, el Presidente podría decretar el aumento, pero la expectativa es que prevalezca la mesura. La decisión final no solo definirá su ingreso el próximo año, sino la dirección que tomará la economía colombiana en el 2026.