Así quedaría el salario mínimo en 2026 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro

Parece casi un déjà vu la situación actual tras las conversaciones entre los empresarios y trabajadores sobre el incremento del salario mínimo para el año 2026, pues en diciembre del año pasado todo culminó con un desacuerdo que, a priori, dejó la decisión final en manos del Gobierno Nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro.

De hecho, esta misma situación también se presentó hace dos años, cuando el ajuste salarial se tuvo que definir bajo decreto presidencial, lo que se ha vuelto una frecuente en las negociaciones entre las partes.

Una de las grandes diferencias es la postura tomada por cada parte, pues las propuestas abrieron un debate con una brecha bastante marcada, lo que generó un embudo a la hora de tomar decisiones.

¿Qué criterios se tienen en cuenta para decidir el aumento del salario mínimo?

Aunque la negociación de la cifra final suele estar cargada de tensiones políticas y sociales, existen cuatro criterios fundamentales que son la base legal para calcular el aumento del salario mínimo en Colombia:

La Inflación: El principal criterio utilizado para definir el aumento es la inflación. El objetivo del Gobierno y los sindicatos es que el incremento proteja o mejore el poder adquisitivo del salario real.

La Productividad: Junto con la inflación, la Comisión toma en cuenta la productividad. Las proyecciones indican que este factor podría fijarse en un 2,6% para el cálculo del 2026.

El Crecimiento Económico: Las cifras generales sobre la economía son cruciales. El crecimiento económico es otro de los factores que se tienen presentes en la mesa de negociación.

Las Condiciones del Mercado Laboral: Finalmente, se analizan las condiciones del mercado laboral para asegurar que el aumento sea sostenible.

El Salario mínimo 2026 propuestos por cada gremio

Trabajadores: Por una parte, las centrales obreras pusieron sobre la mesa un incremento del 16% , esto argumentando la necesidad de proteger el poder adquisitivo del gremio, una cifra mucho más alta que la que se manejó hace un año (12%), según esta propuesta, el SMLV quedaría en $1.651.260 COP , esto sin contar el subsidio de transporte, pues con este adicional la cifra se fijaría en 1.883.260 pesos colombianos .

Por una parte, las centrales obreras pusieron sobre la mesa un , esto argumentando la necesidad de proteger el poder adquisitivo del gremio, una cifra mucho más alta que la que se manejó hace un año (12%), según esta propuesta, el SMLV quedaría en , esto sin contar el subsidio de transporte, pues con este adicional la cifra se fijaría en . Empleadores: Por otro lado, el gremio empresarial sentó sobre la mesa una propuesta que ronda un incremento del 7,21%, cifra mayor a la presentada hace un año (5,2%), lo que implicaría un mínimo de $1.526.134 COP, este sin el subsidio de transporte, pues con este adicional la cifra quedaría en 1.740.554 pesos colombianos.

¿En cuánto quedaría si se define por decreto de Gustavo Petro?

Ahora bien, con un único camino definido para determinar cuál será el aumento del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro ya se refirió en las últimas horas a la decisión que tomará en los próximos días:

¡El salario mínimo en Colombia aumentará, vamos rumbo a un salario de vida!



"Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico cobran al Estado el 13 %, y… pic.twitter.com/uTJfmsctOY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 16, 2025

Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7 % — Gustavo Petro

Aunque el presidente no se refirió a una cifra en específico, de acuerdo al Ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre un posible incremento del 11%, lo que implicaría el siguiente cálculo:

1′423.500 + 156.585 (equivalente al 11%) = 1′580.085 pesos colombianos sin contar con el subsidio de transporte, con este adicional, el mínimo se fijaría en un total de $1′800.085 COP.

