Este equipo histórico sería el campeón de la liga colombiana 2026-1 según la inteligencia artificial

El día de ayer finalizó la liga 2025-2 dejando como ganador al Junior de Barranquilla que consiguió su estrella número 11, volviendo a obtener un título desde la liga del 2023-2. Luego de esto, tanto los equipos que llegaron al cuadrangular con el objetivo del título, como aquellos que no lograron clasificar, tienen la vista puesta en lo que será la próxima temporada.

Por esto, se le preguntó a la inteligencia artificial acerca de las que serían sus predicciones frente a la liga de clausura del próximo año, pues tras asegurar que no se puede saber con certeza, hay ciertos equipos que debido a su competitividad y su historia, inician la contienda como favoritos.

Favoritos habituales

Frente a esto, comenzó estableciendo los equipos que considera como favoritos habituales, que a pesar del rendimiento presentado en la temporada anterior, sin importar si fue muy bueno o muy malo, siempre son unos candidatos a considerar, siendo los siguientes:

Millonarios F.C

Atlético Nacional

América de Cali

Junior de Barranquilla

Adicional a estos equipos, complementó con algunos como Tolima, Santa Fe o Medellín, los cuales deben ser considerados ya sea por su regularidad o por su peligrosidad en fases finales. Sin embargo, resaltó que los principales favoritos a llevarse el titulo serían Millonarios o Nacional, siendo seguidos muy de cerca por el América de Cali.

Los 8 clasificados

Con base en esto, la inteligencia artificial predijo cuáles serían los 8 equipos que clasificarían a Play-offs y en qué orden:

Millonarios Atlético Nacional América de Cali Deportes Tolima Junior de Barranquilla Santa Fe Independiente Medellín Once Caldas

Cuartos de final

Y según estos clasificados, los dividió en las siguientes llaves

Millonarios vs Once Caldas: Global: 3-1 Millonarios

Nacional vs Medellín: Global: 2-1 Nacional

América vs Santa Fe: Global: 2-0 América

Junior vs Tolima: Global: 2-2 / Junior por penales

Con base en estas llaves, y tal como había asegurado la IA, los equipos que clasificarían a la siguiente fase serían Millonarios, Nacional, América y Junior. Asegurando que son cuatro clubes que cuentan con nómina, historia y la mentalidad necesaria para siempre ser favoritos en cualquier competición nacional.

Semifinales

En la fase previa a la final, se encontrarían Millonarios con Junior y Nacional con América, donde siguiendo las argumentaciones planteadas por la inteligencia artificial, los equipos de Bogotá y Medellín ganaron sus respectivos encuentros, asegurando así un puesto en la final y la posibilidad por pelear el título.

Millonarios vs Junior: Global: 2-0 Millonarios

Atlético Nacional vs América: Global: 3-2 Nacional

Final de la liga colombiana 2026-1

La serie que se disputaría entre Millonarios y Nacional, iniciaría con un partido de ida en Medellín, donde Millonarios lograría sacarle un empate valioso por 1-1 al equipo antioqueño. Sin embargo, al enfrentarse en el encuentro de vuelta en Bogotá, Millonarios se llevaría el encuentro por 2-0, con un gol tempranero y lo finiquitaría con otro tanto en el segundo tiempo.

De este modo, el campeón de la liga 2026-1 según la IA, sería Millonarios F.C, luego de tener una temporada muy regular y ratificando la consistencia en los Play-offs, donde se evidenciarían pocos goles, mucha táctica, y un Millonarios haciendo valer la localía.

