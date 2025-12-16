🔴 Tolima vs Junior HOY EN VIVO: siga la transmisión del partido en final Liga Colombiana

Esta noche finalizará la Liga Colombiana del segundo semestre, con <b>el juego de vuelta entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla,</b> ambos con el objetivo de coronarse campeón en el Manuel Murillo Toro. Sin embargo, esta será una difícil tarea para los Pijaos que deberían hacer una remontada histórica, ante un adverso resultado que se dio en el Metropolitano.Lea también: <a href="https://t.co/bXkzxEGch7" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://t.co/bXkzxEGch7"><b>¿Colombia está en contra de que Junior sea campeón de Liga? Iván René Valenciano se sumó al debate</b></a>En esta final inédita del fútbol colombiano,<b> el equipo de Alfredo Arias se fue arriba en el marcador tres goles por cero, </b>con doblete de José Enamorado y un tanto de Bryan Castrillón, en el juego de ida. Ahora espera completar la tarea en el juego de vuelta, ante un equipo Pijao que nunca se a coronado campeón en su casa.<b>Entérese de: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/16/estamos-llenos-de-tramposos-fuerte-critica-de-londono-contra-teo-gutierrez-en-el-pulso-del-futbol/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/16/estamos-llenos-de-tramposos-fuerte-critica-de-londono-contra-teo-gutierrez-en-el-pulso-del-futbol/"><b>“Estamos llenos de tramposos”: fuerte crítica de Londoño contra Teo Gutiérrez en El Pulso del Fútbol</b></a>Por su parte, el equipo dirigido por <b>Lucas González </b>quedó muy mal herido luego de que le marcaran tres goles en un solo partido, cuando venia de recibir un solo tanto en los seis juegos de los cuadrangulares. <b>Ahora su difícil reto es ganar en Ibagué por al menos tres goles, </b>para forzar los tiros desde el punto penal.A esto también se<b> la suma la expulsión de Sebastián Guzmán</b>, en el juego anterior, jugador que es fundamental en el medio campo de los Pijaos y que por ende no estará en este juego, por las fechas de suspensión.Le podría interesar: <a href="http://caracol.com.co/2025/12/16/lucas-gonzalez-advierte-a-sus-jugadores-con-teofilo-seguro-que-en-la-vuelta-no-sera-la-excepcion/" target="_blank" rel="noreferrer" title="http://caracol.com.co/2025/12/16/lucas-gonzalez-advierte-a-sus-jugadores-con-teofilo-seguro-que-en-la-vuelta-no-sera-la-excepcion/"><b>Lucas González advierte a sus jugadores con Teófilo: “Seguro que en la vuelta no será la excepción”</b></a>La estrella de fin de año por el momento, parece estar más cerca de ser<b> el título número once en el palmares de Junior de Barraquilla</b>. Pero si por el contrario gana el Deportes Tolima, será <b>su cuarto trofeo</b> <b>del como campeón del fútbol colombiano.</b>