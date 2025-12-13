Tabla de goleadores de la Liga colombiana: Así quedó tras doblete de José Enamorado en la final

José Enamorado fue la gran figura en el juego de ida de la final del fútbol colombiano, luego de marcar un doblete en el triunfo 3-0 del Junior sobre el Tolima, tras el juego disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Con sus dos anotaciones, Enamorado igualó a Steven Rodríguez, con 7 tantos cada uno, como máximos anotadores del equipo barranquillero en el presente campeonato; sin embargo, aún se mantiene distantes de la cima, a falta de un partido.

En la primera posición se encuentran los argentinos Francisco Fydriszewski, del Medellín, y Luciano Pons, del Bucaramanga, los dos igualados con 12 tantos; no obstante, el delantero del Poderoso los convirtió en menor cantidad de partidos.

Tras ellos se ubican Carlos Lucumí, de Alianza FC, Brayan León, también del Medellín, y Yoshan Valois, del Pasto, todos con 10 anotaciones en el campeonato.

Por su parte, el máximo anotador del Deportes Tolima también se encuentra distante de pelear por el Botín de Oro, registrando seis anotaciones en el campeonato Adrián Parra.

Tabla de goleadores de la Liga 2025-II