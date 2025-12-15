Tolima y su antirécord en las finales de la Liga Colombiana

Tolima tendrá un duro reto en la final de vuelta de la Liga Colombiana, la cualñ se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro ante Junior de Barranquilla. Si el cuadro Pijao quiere levantar su cuarta estrella, deberá remontar un difícil marcador de 3-0 con el que perdió en Barranquilla, además, tendrá que cortar con un duro e insólito registro.

La última vez que el equipo tolimense estuvo disputando esta misma instancia fue en el segundo semestre del 2024, en la que la cuarta le fue esquiva, ya que Nacional ganó con un marcador global de 3-1. Con este resultado, siguió sumando un mal registro en las finales del fútbol colombiano, puesto que de las once veces en las que ha podido ganar un título, en solo tres oportunidades ha levantado el trofeo, para un porcentaje de eficacia del 27,7%.

Increíble racha de Deportes Tolima en las finales

La maldición del cuadro Pijao espera ser rota ante el Junior de Barranquilla este martes. El cuadro tolimense ha cerrado tres finales en su casa; en 2006 ante Cúcuta Deportivo, en 2021 se midió con Deportivo Cali y en el 2022, el turno fue para Nacional. En esas tres oportunidades, no pudo levantar el título en su estadio. Sin embargo, esta vez las esperanzas sigue puestas en poder cortar esta mala racha, “Somos testimonio de resistencia. La TRIBU nunca se rinde. La TRIBU lucha”, comentaron en sus redes sociales.

Así mismo, Deportes Tolima espera romper otra mala estadística, ya que en los últimos cinco años ha perdido tres finales, en el año 2021-II cayó frente al Deportivo Cali, en el 2022-I y en la temporada del 2024-II volvió a perder frente a Atlético Nacional.

Todas las estrellas que ha conseguido Tolima las logró en condición de visitante; en el 2003 fue por primera vez campeón ante el Cali, luego en el 2018 consiguió su segunda estrella ante Nacional y en el 2021 le ganó a Millonarios en Bogotá. Es por eso que esta vez las esperanzas siguen puestas en que se logren coronar en su casa junto a su hinchada.