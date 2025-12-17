Liga Colombiana

Tabla de la Reclasificación: Posiciones tras el título del Junior de Barranquilla

El equipo de Alfredo Arias se colgó su undécima estrella en el fútbol colombiano.

Once titular del Junior en la final de la Liga / Colprensa.

Junior se coronó campeón del fútbol colombiano luego de vencer con contundencia al Deportes Tolima en la final, imponiéndose 4-0 en el marcador global, tras derrotarlo 3-0 en la ida y 0-1 en la vuelta.

Con el título de los barranquilleros, se dio por cerrada la temporada 2025 y quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la competencia internacional durante el próximo año.

Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026

Santa Fe ya tenía asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón de la Liga 2025-I. Tolima también tiene boleto garantizado, pero resta por saber si lo hará mediante la vía de reclasificación o como campeón.

Colombia 1: Santa Fe.

Colombia 2: Junior.

Colombia 3: Deportes Tolima.

Colombia 4: Medellín.

Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026

De momento, Millonarios y Bucaramanga tienen garantizada su participación en este certamen. Otros que se podrían sumar serían América, Junior, Nacional o Medellín.

Colombia 1: Nacional.

Colombia 2: América.

Colombia 3: Bucaramanga.

Colombia 4: Millonarios.

Una de las plazas a la Copa Sudamericana se entragaba para el campeón de la Copa Colombia, el cual se decidirá entre Medellín y Nacional este miércoles; no ostante, el Poderoso ya tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores y el Verdolaga ya tiene garantizado su cupo a la Sudamericana.

Así quedó la tabla de reclasificación 2025

Pos.ClubPuntos
1Tolima96
2Medellín92
3Junior90
4Nacional88
5Santa Fe87
6América85
7Bucaramanga75
8Millonarios73
9Once Caldas63
10Alianza58

