Tabla de la Reclasificación: Posiciones tras el título del Junior de Barranquilla

Once titular del Junior en la final de la Liga / Colprensa.

Junior se coronó campeón del fútbol colombiano luego de vencer con contundencia al Deportes Tolima en la final, imponiéndose 4-0 en el marcador global, tras derrotarlo 3-0 en la ida y 0-1 en la vuelta.

Con el título de los barranquilleros, se dio por cerrada la temporada 2025 y quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la competencia internacional durante el próximo año.

Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026

Santa Fe ya tenía asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón de la Liga 2025-I. Tolima también tiene boleto garantizado, pero resta por saber si lo hará mediante la vía de reclasificación o como campeón.

• Colombia 1: Santa Fe.

• Colombia 2: Junior.

• Colombia 3: Deportes Tolima.

• Colombia 4: Medellín.

Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026

De momento, Millonarios y Bucaramanga tienen garantizada su participación en este certamen. Otros que se podrían sumar serían América, Junior, Nacional o Medellín.

• Colombia 1: Nacional.

• Colombia 2: América.

• Colombia 3: Bucaramanga.

• Colombia 4: Millonarios.

Una de las plazas a la Copa Sudamericana se entragaba para el campeón de la Copa Colombia, el cual se decidirá entre Medellín y Nacional este miércoles; no ostante, el Poderoso ya tiene garantizada su presencia en la Copa Libertadores y el Verdolaga ya tiene garantizado su cupo a la Sudamericana.

Así quedó la tabla de reclasificación 2025