¿La transmisión de la Liga colombiana cambiará para el 2027?: esto dijo el presidente de la Dimayor

En diciembre del 2026 finalizará el contrato por los derechos televisivos para la transmisión del fútbol colombiano, el cual se tiene actualmente entre Win Sports y la Dimayor. Dentro de poco empezará la puja de las empresas interesadas en adquirirlos y se estará evaluando si se cambia el modelo o su continuidad.

Teniendo en cuenta que desde el mes de septiembre el ente regulador del fútbol colombiano ya podía recibir ofertas, se conoció qué varios canales de televisión están interesados en entrar en este negocio deportivo, plataformas de streaming y también está el interés para que se vuelvan a transmitir en las señales abiertas.

¿Cómo se podrán ver los partidos del fútbol colombiano?

El pasado jueves 11 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea de la Dimayor en Medellín, en la que participaron los 36 presidentes de cada club. Tras esta reunión, Carlos Mario Zuluaga, presidente de División Mayor del Fútbol Colombiano, habló con El VBar Caracol sobre lo que se está evaluando para la transmisión de la Liga Colombiana.

“Una de las posibilidades que hay es que no sean derechos de televisión, ni de imagen, sino que obviamente hay streaming o plataformas. Hay la posibilidad que por el celular se transmitan los goles o algo por el estilo, también de que la producción vaya independiente de los que es realmente el derecho de televisión”, explicó Zuluaga.

Teniendo en cuenta que la Liga Colombiana, masculina y femenina, no se transmiten de la misma manera, ya que en ocasiones el fútbol femenino se debía ver por la señal abierta o por YouTube, la Dimayor pretende unificar los productos deportivos para que su transmisión sea en una sola plataforma.

“Dentro de esto también está la posibilidad de que sea por producto, no solamente la Liga masculina, sino la Liga Femenina por separado, el Torneo por separado y la Superliga, que es un solo partido también, porque ya se vende a nivel internacional así, es una amalgama de situaciones que hay que mirar”, indicó el presidente de la Dimayor.