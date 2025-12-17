Lucas González tras perder la final: “Los dioses del fútbol no quisieron que la pelota entrara”

Junior se coronó campeón del segundo semestre de la Liga Colombiana luego de derrotar 4-0 a Deportes Tolima en el marcador global. El Tiburón logró conseguir su estrella 11 para obsequiársela en Navidad a su hinchada.

Jose Enamorado fue el protagonista en la final del campeonato tras ser el autor de tres goles del resultado global, pues en Barranquilla marcó doblete y en Ibagué anotó el único tanto del partido. Bryan Castrillón, por su parte, fue el que también se sumó al marcador.

Posterior a la derrota, el técnico de Tolima, Lucas González, asistió a la rueda de prensa. Allí se mostró decepcionado por el resultado obtenido, sin embargo, reconoció el gran desempeño de sus jugadores durante el semestre, felicitó a Junior por coronarse campeón, y habló sobre José Enamorado y el gran futuro que le espera.

“El balance del semestre creo que es positivo, no puedo hacer un balance solamente sin darle el valor a estos chicos por todo el año, la gran mayoría del plantel que nos trajo hasta aquí a tener la ilusión de ser campeones. Hay que hacer el balance de lo que suman ellos. El segundo semestre son 52 puntos, o algo así”, Lucas González inició reconociendo el gran semestre que tuvo su equipo.

El entrenador aseguró que ‘todo pasa por algo’, aunque en su momento no sea claro: “Nos faltó marcar goles en la final, eso nos faltó, tuvimos ocasiones allá y acá, por alguna razón los dioses del fútbol y el destino no quisieron que la pelota nos entrara a nosotros, que le entrara a ellos, la vida no siempre le da a uno lo que uno quiere, le da uno lo que uno necesita, así sea difícil de entenderlo en el momento”.

“Lo que pasa es que ahora nos duele mucho y la razón porque nos duele tanto es porque creíamos que podíamos ser campeones, yo dije que venía acá a intentar aportarle a un grupo de jugadores excepcional, un granito de arena, para que seamos considerados a ser candidatos al título, nos ganamos ese derecho. Llegamos a esta final por lo menos con las mismas probabilidades de ganarlas que Junior”, señaló el técnico.

Por último, González habló sobre el gran desempeño de José Enamorado: “Ha demostrado para ser un jugador para ser considerado en la Selección Colombia, un chico joven que tiene una proyección enorme. Felicitaciones al Junior, lo intentaremos nuevamente, con la responsabilidad de la Copa Libertadores”.

