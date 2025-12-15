Liga Colombiana

Tolima vs Junior: fecha, hora y dónde seguir la final de la Liga Colombiana

El marcador global se encuentra 3-0 en favor del cuadro barranquillero.

Tolima vs Junior: fecha, hora y dónde seguir la final de la Liga Colombiana / Colprensa

¡Se define el título del segundo semestre en la Liga Colombiana! Deportes Tolima y Junior de Barranquilla buscarán quedarse no solo con la estrella de Navidad, sino también con el último cupo del país rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El cuadro rojiblanco llega a este duelo con una notable ventaja de 3-0, resultado obtenido en el Estadio Metropolitano. La gran figura del encuentro fue José Enamorado, quien se despachó con un doblete ante la afición juniorista, y Bryan Castrillón sentenció la goleada.

Ahora, el cuadro ibaguereño tiene la obligación de hacer respetar su casa, el Manuel Murillo Toro, y lograr una remontada épica. Claro está que su principal novedad pasa por la ausencia de Sebastián Guzmán, quien fue expulsado en Barranquilla y tendrá que presenciar el duelo definitivo desde la tribuna.

Es preciso recordar que Junior va por su onceava Liga, que le permitiría despegarse de las diez que tienen Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, mientras que Tolima busca su cuarta estrella.

Fecha, hora y dónde seguir la final Tolima vs Junior en Liga Colombiana

La final vuelta entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se jugará el martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. El duelo tendrá lugar en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y tiene al cuadro rojiblanco con ventaja parcial de 3-0.

Recuerde que todas las emociones de la final podrá vivirlas por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

