Tolima vs Junior: fecha, hora y dónde seguir la final de la Liga Colombiana

¡Se define el título del segundo semestre en la Liga Colombiana! Deportes Tolima y Junior de Barranquilla buscarán quedarse no solo con la estrella de Navidad, sino también con el último cupo del país rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Le puede interesar: Presidente del Tolima: “Nos presentamos con 11 jugadores y Junior se presentó con 12″

El cuadro rojiblanco llega a este duelo con una notable ventaja de 3-0, resultado obtenido en el Estadio Metropolitano. La gran figura del encuentro fue José Enamorado, quien se despachó con un doblete ante la afición juniorista, y Bryan Castrillón sentenció la goleada.

Ahora, el cuadro ibaguereño tiene la obligación de hacer respetar su casa, el Manuel Murillo Toro, y lograr una remontada épica. Claro está que su principal novedad pasa por la ausencia de Sebastián Guzmán, quien fue expulsado en Barranquilla y tendrá que presenciar el duelo definitivo desde la tribuna.

Lea también acá: “Teófilo es un bandido para jugar al fútbol”: ‘El Nene’ Mackenzie tras la victoria de Junior

Es preciso recordar que Junior va por su onceava Liga, que le permitiría despegarse de las diez que tienen Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, mientras que Tolima busca su cuarta estrella.

Fecha, hora y dónde seguir la final Tolima vs Junior en Liga Colombiana

La final vuelta entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se jugará el martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. El duelo tendrá lugar en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y tiene al cuadro rojiblanco con ventaja parcial de 3-0.

Recuerde que todas las emociones de la final podrá vivirlas por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Entérese de: Tabla de Reclasificación: Así quedaron las posiciones tras goleada de Junior al Tolima en la final