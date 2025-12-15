Liga Colombia: Así le fue al Tolima cuando perdió el primer partido de final del fútbol colombiano

Tolima perdió 3-0 ante Junior en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana que se disputó el pasado viernes 12 de diciembre en el Metropolitano de Barranquilla, estadio que entrará en proceso de remodelación por varios meses.

El equipo de Lucas González no podrá contar en la final con Sebastián Guzmán debido a que fue expulsado en el partido de ida por haberle dado un cabezazo a Teófilo Gutiérrez, quien ya lo había provocado en el segundo tiempo.

Tolima tiene que marcar tres goles como mínimo Ibagué para igualar el marcador global y esperar que Junior no anoté, pues de hacerlo, se le complicaría más el panorama para poder remontar.

93' ⏱️ Final del partido. Hasta el final todos Juntos ¡VAMOS TOLIMA! 🏹



| Junior 3-0 Deportes Tolima |

¿Cómo le ha ido a Tolima luego de perder el partido de ida en una final?

Deportes Tolima ha disputado ocho finales en los torneos cortos de la Liga Colombiana desde el 2002, año en que se implementó el nuevo formato. En ese periodo, los Pijaos solo se han consagrado campeones en tres ocasiones. En dos de esos títulos iniciaron en condición de local, mientras que en el otro cerró la final en Ibagué. De las ocho finales disputadas, en tres comenzó perdiendo la serie y únicamente en una logró remontar el marcador para quedarse con la estrella.

Seis de esas finales se jugaron en el segundo semestre, de las cuales Tolima solo consiguió un título. Las otras dos finales se disputaron en el primer semestre, logrando coronarse campeón.

La primera estrella del equipo tolimense llegó en el segundo semestre de 2003 tras vencer a Deportivo Cali. En el partido de ida, Tolima se impuso 2-0 en condición de local; sin embargo, en la vuelta cayó 3-1 ante los Azucareros, lo que dejó el marcador global igualado. El título se definió desde el punto penal, los Pijaos se impusieron 4-2.

La final más reciente la jugó en el primer semestre de 2021 contra Millonarios. El partido de ida terminó empatado 1-1, mientras que en la vuelta Tolima venció 2-1 al Embajador en Bogotá, consiguiendo su tercera estrella.

Resultados de Tolima en torneos cortos

2006-II

Cúcuta Deportivo 1-0 Tolima (Ida)

Tolima 1-1 Cúcuta Deportivo (Vuelta)

2018-I / Segunda estrella

Tolima 0-1 Nacional (Ida)

Nacional 1-2 Tolima (Vuelta)

Penales (2-4)

2022-I