Tabla de Reclasificación: Así quedaron las posiciones tras goleada de Junior al Tolima en la final

Los jugadores del Junior celebran uno de sus goles ante el Tolima / Colprensa.

Junior de Barranquilla dio un paso gigante en busca de conseguir su undécima estrella, luego de golear 3-0 al Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano.

Así se distribuyen los cupos a la Copa Libertadores 2026

Santa Fe ya tenía asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón de la Liga 2025-I. Tolima también tiene boleto garantizado, pero resta por saber si lo hará mediante la vía de reclasificación o como campeón.

• Colombia 1: Santa Fe (campeón de la Liga I).

• Colombia 2: Campeón de Liga II.

• Colombia 3: 1ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

• Colombia 4: 2ᵃ Mejor posición en Reclasificación (no campeón)

Así se otorgan los cupos a Copa Sudamericana 2026

De momento, Millonarios y Bucaramanga tienen garantizada su participación en este certamen. Otros que se podrían sumar serían América, Junior, Nacional o Medellín.

• Colombia 1: Campeón Copa Colombia 2025.

• Colombia 2: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 3: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

• Colombia 4: Mejor posición en Reclasificación Liga colombiana sin Libertadores.

¿Qué pasa si Tolima es campeón y qué pasa si el campeón es Junior?

Si Tolima es campeón, iría junto a Santa Fe a fase de grupos de manera directa de la Copa Libertadores y esto le abriría el cupo a Nacional para ir a fase previa de este torneo con Medellín. En este escenario, América, Junior, Bucaramanga y Millonarios serían los cuatro representantes en la Copa Sudamericana.

Pero si Junior es el campeón, Nacional se queda sin cupo a Libertadores. Así, el Tiburón y Santa Fe irían a fase de grupos de Libertadores y Tolima y Medellín a la fase previa. El Verdolaga, América, Bucaramanga y Millonarios a Sudamericana.

Así quedó la tabla de reclasificación 2025