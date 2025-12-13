“Teófilo es un bandido para jugar al fútbol”: ‘El Nene’ Mackenzie tras la victoria de Junior

En una final inédita para el fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el cuadro rojiblanco goleó 3-0 a al Vinotinoto en el juego de ida disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ahora la definición del título de este segundo semestre será el martes 16 de diciembre en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En el juego de ida el protagonista fue José Enamorado, quien abrió el marcador del partido con un golazo sobre los 5 minutos de juego y se fue de doblete más adelante, además de aportar en la anotación de Bryan Castrillón. Aunque aún falta por jugarse el partido de vuelta, con esta abultado marcador, la estrella once para el cuadro que dirige Alfredo Arias parece estar cada vez más cerca.

¿Qué dijo Oswaldo ‘El Nene’ Mackenzie sobre la final Junior vs Tolima?

Frente a este importante momento para el equipo barranquillero, el exfutbolista Oswaldo ‘El Nene’ Mackenzie, quien fue dos veces campeón con Junior, habló con Caracol Deportes Sábado sobre lo visto en el Metro.

“Es una alegría inmensa por al barranquillero, le encantan esta clase de fiestas, cuando Junior está generando esta clase de juegos y de partidos, ya que ha salido victorioso y ahora en la final. Sorprende a los que no están acostumbrados a saber qué es Junior y lo que significa allá en la costa, porque un partido de final como este tan apretado ante Tolima, con el mejor visitante y el mejor local”, mencionó ‘El Nene’ Mackenzie.

El punto diferencial de Junior: “En esos primeros minutos estuvo la clave del partido, cuando los duelos se ganaban en la mitad de la cancha y hacían transiciones muy rápido, donde Junior tuvo la posibilidad de irse 2-0 muy rápido con Rivas. Luego el Tolima cogió un aire, donde también tuvo la posibilidad de irse con el empate, con su goleador”.

Uno de los factores más importante en la final de fútbol colombiano es el trabajo de los entrenadores, ante lo realizado por Alfredo Arias en este juego de ida, Oswaldo comento.

“Yo creo que el técnico metió mano ahí también. En los primeros minutos que Tolima reacciona, cuando empezaron a generar fútbo… Ahí metió a Teófilo que es un bandido para jugar fútbol, a pesar de que no está al cien por ciento físicamente, en 15 minutos te maneje muchas cosas y en ese momento Tolima se desinfló”.

Vale destacar que el partido de vuelta de la gran final del fútbol colombiano se jugará este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro, entre Tolima y Junior, a partir de las 7:30 p.m (hora Colombia). El encuentro lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y también podrá revisar todos los detalles la página web.