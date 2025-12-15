Junior alista su viaje a Ibagué con la mira puesta en la estrella 11: hinchas preparan caravana

Junior de Barranquilla continúa su preparación sin distracciones para el decisivo partido de vuelta de la Gran Final de la Liga BetPlay 2025-II. El compromiso se disputará este martes, desde las 7:30 de la noche, cuando el conjunto rojiblanco visite al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El equipo dirigido por Alfredo Arias mantiene su concentración en el hotel Dann Carlton, afinando los últimos detalles antes de afrontar uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Así será el itinerario

La delegación ‘rojiblanca’ viajará este lunes a las 4:30 de la tarde rumbo a la capital musical del país en un vuelo chárter que cubrirá la ruta Barranquilla–Ibagué. Antes del desplazamiento, el plantel realizó su sesión final de entrenamiento en el estadio Romelio Martínez, donde el cuerpo técnico evaluó aspectos tácticos y físicos.

Jugadores y cuerpo técnico quedarán concentrados en la capital tolimense a la espera del duelo que definirá al campeón del fútbol colombiano.

Apoyo del hincha

La hinchada ‘rojiblanca’ también será protagonista en la previa. Un grupo de aficionados convocó un “banderazo” y caravana para acompañar al equipo desde el hotel de concentración hasta el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

La cita está programada para las 12:00 del mediodía, con el propósito de brindar respaldo anímico al plantel en su camino hacia la soñada undécima estrella.

Jugadores convocados

Arqueros: Mauro Silveira, Jefferson Martínez.

Defensas: Edwin Herrera, Daniel Rivera, Carlos Olmos (Sub-20), Yeison Suárez, Jhon Navia, Lucas Monzón, Jhomier Guerrero, Javier Báez, Jermein Peña.

Mediocampistas: Didier Moreno, Yimmi Chará, José Enamorado, Carlos Esparragoza, Jhon Fredy Salazar, Joel Canchimbo (Sub-20), Jesús Rivas, Guillermo Celis, Fabián Ángel.

Delanteros: Guillermo Paiva, Bryan Castrillón, Steven Rodríguez, Teófilo Gutiérrez.